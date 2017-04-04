Россия рефинансирует долг Беларуси в размере $ 750-800 млн

Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере $ 750-800 млн, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский.

По словам Василия Матюшевского, на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Беларуси, передает БЕЛТА.

– Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка $ 750-800 млн - основной долг и сумма процентов к погашению в этом году, - сказал Василий Матюшевский. - Принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации достигнутых договоренностей.

Для этого потребуется внесение изменений в бюджет, соответствующая работа будет идти на уровне Министерства финансов и парламента России.