Почему металлодетекторы не уберегли от теракта в питерском метро?

В конце прошлого года «Новая газета» писала, что сотни металлодетекторов, призванных охранять горожан от террористов, после установки не выполняют своей задачи.

Приводим несколько выдержек из материала.

Фото ИНТЕРПРЕСС. Светлана Холявчук

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«Молодой человек, пройдемте, пожалуйста», – в верхнем вестибюле станции «Чернышевская» сотрудник полиции на метрополитене обращается к корреспонденту «Новой», который только что прошел через рамки на входе. Мы идем в помещение для досмотра, чтобы посмотреть, как отреагирует на пассажира еще одна арка металлоискателя. Интересуюсь: «А зачем же вы при входе установили рамки, если приходится постоянно осматривать дополнительно?» – потому что меня всегда останавливают из-за рюкзака. «Входные не работают», – улыбаясь, объясняет полицейский. И когда заработают, неизвестно.

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325 арочных металлодетекторов установили в петербургском метро осенью-зимой прошлого года на 67 станциях. За этот заказ московское ЗАО «Современные наукоемкие технологии» (ЗАО «СНТ») получило от местного Комитета по транспорту 59,5 миллиона рублей.

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В разговоре с «Новой» другие участники рынка, в том числе конкуренты СНТ, усомнились, что оборудование, поставленное в 2015 г. «Современными наукоемкими технологиями», выполняет поставленные задачи.

«Металлодетекторы настроены так, что звук выключен и реакции никакой, поэтому, по сути, не работают», – заявил собеседник из компании «Аурикс», которая занимается производством и поставкой антитеррористического оборудования.

Специалист компании «Группа СТ» также предположил, что техника в вестибюлях стоит зря: «Похоже, их поставили, только чтобы выполнить предписание об антитеррористических мерах». По его словам, настроить рамки можно за день, а то и за пару часов.

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Ребром стоит вопрос и об эффективности использования рамочных металлодетекторов на метрополитене. За первое полугодие этого года петербургской подземкой воспользовались 360,3 млн человек. Пассажиропоток аэропорта Пулково, в котором также используются арки, – 13,5 млн человек за весь 2015 год. В аэропорту пропускать пассажиров через антитеррористические рамки в соответствии с инструкцией можно почти без проблем, в метро же это вызовет километровые очереди, считают эксперты. «Рамку вы должны пройти в определенный момент времени: когда она сигнализирует, что готова, – объяснили в «Группе СТ». – Когда человек проходит, есть некая задержка до момента, когда загорится лампочка. Если это происходит, то должны осмотреть ручным металлоискателем. Плюс ко всему на каждой рамке должен стоять полицейский, а то и два».

Спецслужбы знали о подготовке теракта в метро, но не предотвратили?