В среду по югу ожидается до +19°С, возможны грозы

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

4 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха максимальная днем +9..+15°С, по юго-западу до +17°С. Атмосферное давление днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

5 апреля ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по северо-востоку при прояснениях до 0..-2°С; максимальная днем +12..+17°С, по югу до +19°С.

6 апреля на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +6..+12°С, по юго-востоку до +15°С.