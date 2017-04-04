«Это рейдерский захват». Актеры «Христофора» отказались работать с Крыжановским

Актеры театра юмора «Христофор» отказались работать с основателем и руководителем коллектива Евгением Крыжановским.

Как заявил он TUT.BY, в своем прежнем виде театр прекратил существование, но его бывшие коллеги намереваются продолжить выступление под известным брендом.

По словам Крыжановского, катализатором конфликта стало его активное участие в политике. Как известно, актер около десяти лет является членом Либерально-демократической партии Беларуси и активно участвует в парламентских и местных выборах. «К моему занятию политикой ребята в театре относились либо нейтрально, либо отрицательно. Но это никогда не мешало работе», — признается Крыжановский.

На последних парламентских выборах актер выбрал округ в Витебской области. «Это было решение руководства партии — все брали дальние округа, — объясняет он. — Если ты занимаешься политикой, то должен общаться с людьми в регионах, а не в центре столицы, где пользуешься популярностью».

Избирательная кампания продолжалась несколько месяцев. Чтобы не оставлять актеров без работы, Крыжановский заблаговременно ввел их на свои роли и впервые посмотрел спектакль «Христфора» как зритель. «Получилось превосходно, и я со спокойной душой уехал на выборы, — говорит актер. — Ребята сыграли без меня все спектакли, съездили в Москву. Один спектакль — успех, второй — успех. Наверное, какая-то мысль возникла — а зачем нам Крыжановский?».

Конфликт в коллективе разгорелся позже. Сначала актеры решили сыграть несколько спектаклей без участия Крыжановского, а когда тот узнал об этом, на общем собрании заявили, что отказываются с ним работать. Такое решение приняли все пятеро исполнителей (Василий Антипов, Александр Бугаев, Владимир Воронков, Николай Драчинский и Сергей Новицкий), а также директор «Христофора» Юрий Лесной.

По словам Крыжановского, основной причиной разрыва стала актерская ревность. «Основной мотив один: „Христофор“ ассоциируется только с Крыжановским. Все интервью, встречи, телевидение только с Крыжановским», — приводит позицию актеров экс-лидер коллектива. Он замечает, что виной этому специфика жанра: «Например, в театре Аркадия Райкина знали только Райкина, хотя там работали великолепные актеры». В свою очередь директор «Театра Христофор» Юрий Лесной говорит, что своей игрой экс-лидер «Христофора» подавлял других актеров, «иногда еще более талантливых, чем он». А причину расставания видит в другом:

— Евгений Анатольевич — разносторонний человек, он не может заниматься одним делом. У него много увлечений: политика, проект «Юморинка», а у меня одно увлечение — театр «Христофор», — отметил Лесной.

По его словам, в какой-то момент Крыжановский стал отсутствовать на рабочем месте чаще, чем хотелось, и забросил театр. Хотя, признает Лесной, подготовил исполнителей во время своего отсутствия и ввел их в спектакли. Директор говорит, что на собрании актеры предложили Крыжановскому бросить политику и остаться в театре, но тот отказался.

Еще одно обвинение — «авторитарное руководство», якобы присущее бывшему руководителю театра: «Спорить с Крыжановским бесполезно. Он что-то решил — и точка». А вот его оппонент с этим обвинением не согласен. «Наоборот, я один из самых мягких руководителей. — говорит Крыжановский. — Если кто-то из артистов предлагал как-то дополнить номер, всегда соглашался. Ведь все решает зритель: будет смеяться — номер сохранится, нет — исчезнет».

Позиция Крыжановского на события однозначна: «Произошел творческий, рейдерский захват театра. Хочу сказать, что театр „Христофор“, который я представляю, больше не существует».

Уточним, что все юридические права на товарный знак «Христофор» принадлежат экс-руководителю коллектива. Но актер не против, чтобы его бывшие коллеги пользовались брендом во время выступлений. «Я не буду подавать в суд или запрещать им играть, — говорит Крыжановский. — Но зритель должен знать, что перед ними выступает другой «Христофор». «Любопытно, — добавляет актер, — что будет, когда налоговая инспекция или другое государственное учреждение попросит их предъявить документы?»

А вот Юрий Лесной говорит, что экс-лидер «Христофора» договорился с бывшими коллегами полюбовно и разрешил им пользоваться брендом.

Каковы перспективы развития «Христофора»? Представители каждой из сторон имеют на этот счет свое мнение.

Юрий Лесной не боится, что театр ждет снижение уровня и отток зрителей. Наоборот, он считает, что последние концерты «Христофора» прошли с большим успехом, а зрители благодарили актеров за удачное выступление. Лесной уверен, что уход Крыжановского поможет актерам раскрыться, а уровень выступлений вырастет. Например, по словам директора, он и его коллеги неоднократно просили экс-лидера театра, чтобы он поменьше увлекался анекдотами: «А Крыжановский считал — если смешно, значит, можно». Евгений Крыжановский же сомневается в успехе своего бывшего коллектива. По его информации, зрители были разочарованы выступлениями «Христофора», которые прошли в его отсутствие.

Сейчас Крыжановский планирует уделять как можно больше времени своему проекту «Юморинка». Юмористическая программа с таким названием регулярно выходит на ОНТ, фактически это аналог московского «Ералаша». «На ОНТ выходит сериал «Школа № 13», — рассказывает Крыжановский. — В нем снимаются 80 детей. Они подрастают, многие из них хотят стать артистами. Возможно, именно из них годы спустя будет сформирован новый «Христофор».

Пока же набирать новых исполнителей Крыжановский не планирует. Его бывшие коллеги продолжат выступления прежним составом.