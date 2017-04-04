Станет ли «Чернобыльский шлях» продолжением уличных протестов?

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04.04.2017
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По какому маршруту власти разрешат шествие?

«Чернобыльский шлях-2016». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by

Активисты подали в Мингорисполком заявку на проведение 26 апреля традиционной акции «Чернобыльский шлях».

Как сообщает БелаПАН, подписи под заявкой поставили зампреды партии БНФ Игорь Ляльков, Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, движения «За Свободу» Юрий Мелешкевич, а также представители БХД Александр Ковальков и кампании «Говори правду» Виталий Лакотка.

Заявители предложили городским властям разрешить сбор участников акции возле Национального театра оперы и балета, а затем позволить провести шествие по улице Богдановича к чернобыльской часовне, находящейся недалеко от площади Бангалор.

По какому сценарию пройдет предстоящее мероприятие и будет ли оно массовым?

Как рассказал в комментарии Завтра твоей страны ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Денис Садовский, маршрут традиционного шествия было решено изменить, чтобы собрать как можно больше участников.

Продолжение материала читайте здесь.

 
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