Спецслужбы знали о подготовке теракта в метро, но не предотвратили?

На утро вторника, жертв – 14, а подозреваемый, чье фото было распространено в понедельник, сам явился в полицию и заявил о непричастности. Все самое свежее по теракту в Петербурге.

По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. Число пострадавших возросло до 51 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Запечатленный на видеокамерах мужчина, подозревавшийся в организации теракта, чье фото в понедельник было распространено в СМИ, явился в полицию и заявил о непричастности, сообщил «Интерфакс».

ИГИЛу приходит конец, но это создает «новые проблемы»

За считанные часа до теракта Republic опубликовал статью с таким прогнозом: «Исламскому государству» приходит конец. Европе и России это принесет лишь новые проблемы».

Журналист Иван Яковина отметил: «Особую опасность для Запада (и России) несут два института, рожденные и взращенные в «Исламском государстве», – их разведывательно-диверсионные сети за границей и невероятно успешная идеологическая машина в интернете. Они и сейчас довольно активны в организации терактов и вербовке все новых сторонников в западных странах. Массовое возвращение иностранных боевиков ИГ в Европу и РФ неизбежно приведет к росту террористической активности там. Уследить за всеми почти невозможно, перевоспитать тем более».

Знали, но не успели

По данным заслуживающего доверия источника «Коммерсантъ», спецслужбы знали о подготовке акции в Санкт-Петербурге, но информация у них была далеко не полной. Ее предоставил россиянин, сотрудничавший с террористической организацией «Исламское государство» и задержанный после возвращения из Сирии. Этот человек, по данным собеседника издания со своими контактерами он поддерживал лишь телефонную связь.

Определив таким образом мобильные номера предполагаемых террористов и пробив их, оперативники выяснили, что все сим-карты были приобретены на рынках и не привязаны к реальным людям, поэтому были вынуждены ограничиться прослушкой переговоров боевиков, надеясь в итоге найти их самих или хотя бы выяснить подробности их замыслов.

Фото РИА Новости

Однако раскрыть всю сеть спецслужбы не успели — опытные эмиссары ИГ прибегали к помощи мобильников редко, а все их разговоры ограничивались короткими фразами, в которых не уточнялись имена, время и места встреч.

После прогремевшего в метро взрыва оперативную игру пришлось срочно прервать, однако проведенная разработка все равно дала свои результаты — выявив телефонные номера, так или иначе задействованные среди участников сети, спецслужбы заблокировали их, разом лишив связи все подполье. Второй исполнитель, оставшись без связи, видимо, запаниковал и, отказавшись от исполнения задуманного, просто оставил сумку с бомбой под лавкой. Впрочем, пока это лишь предварительные, официально не подтвержденные данные.

Источник: взрыв произвел смертник

По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, взрыв в метро Санкт-Петербурга произвел смертник, его личность уже установлена. Ранее сообщалось, что террорист оставил бомбу в вагоне метро и вышел.

— Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии, — сказал собеседник.

По словам еще одного источника, предполагаемый террорист-смертник был связан с радикальными исламистами.

— Предварительно установлено, что мужчина, подорвавший себя в метро Петербурга, был связан с запрещенными в РФ радикальными исламистскими группировками, — рассказал он.

По одной из версий, он действовал в одиночку.

В Кыргызстане подвердили вероятную причастность гражданина страны к теракту

Уроженец Кыргызстана попал в круг вероятных подозреваемых в теракте на станции «Технологический институт» в Петербурге. В метро его зафиксировали камеры наблюдения, ориентировка ушла в соцсети.

Как стало известно «Фонтанке», по горячим следам Следственный комитет пришел к фигуре 22-летнего гражданина России. Акбаржон Джалилов является уроженцем киргизского города Ош, больше шести лет живет в Петербурге, сменил несколько паспортов.

Спецслужбы республики уже подтвердили, что вероятным исполнителем теракта является уроженец Кыргызстана, гражданин России.

Источник «Газеты.Ru» добавил, что подозреваемый, по словам знакомых, еще в 2015 году работал поваром в петербургском суши-баре, а потом пропал из поля зрения коллег. Один из них «слышал, что Акбаржон уехал в Корею».

Источник в правоохранительных органах добавил, что Джалилов хотя и родился в Кыргызстане, судя по всему, этнический узбек. По его словам, город Ош — место компактного проживания узбеков в этой стране.

Отмечается, что, судя по фотографиями и установленному кругу общения, Джалилов интересовался исламом и имел в своем окружении религиозных знакомых.