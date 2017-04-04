Пропутинский блогер: Первая мысль – теракт устроен, чтобы сбить накал в обществе, который крайне невыгоден властям

Среди комментариев по поводу теракта в Санкт-Петербурге выделяется написанное на сайте «Эха Москвы» Александром Горным.

Этот в целом пропутинский блогер на сей раз признался:

«Меня поразила первая реакция моих знакомых, да и моя личная на произошедшее. Невозможно привыкнуть к этому, к боли и пониманию того, что всё это может произойти с тобой и твоими близкими, но моя первая реакция была – это сделано определёнными силами, чтобы сбить тот жесточайший накал в обществе, который возник в последние недели и крайне невыгоден властям. Бред, но так подумал не только я, на то есть причины и это очень плохо.

Теракты случались и к огромному сожалению мы понимаем, что они будут ещё происходить, мы под прицелом. Но вот, что меня лично возмущает, так это то, что вместо того, чтобы гонять студентов и школьников, может силовикам надо заняться прямыми своими обязанностями по охране общественной безопасности, работать на опережение террористов, а не отлавливать Навального и сочувствующих?

Все эти десятки, сотни миллиардов рублей вложенные в «безопасность», в камеры, сканеры, финансирование, антитеррористические паспорта оказываются бесполезными. Эти все меры превратились просто в заработок для приближённых контор и товарищей, которые к тому же пытаются нас тотально контролировать и отдаивать. Как мы видим, эффективность этого равна практически нулю, но мы все под колпаком, кроме террористов.

Если это удар со стороны исламского терроризма, то это удар по всем нам тройной и не последний. По властям, которые не смогли уберечь людей, по нам россиянам и по нашим гражданским свободам.

Нам опять закрутят гайки, нам опять с экранов телевизора с пеной у рта будут объяснять, что враг у порога, что надо объединяться под властным крылом Единой России, осваивать новые миллиарды на безопасность, а не играть в демократию с Навальным и прочими «либххерастами». Но как бы там не было бенефициар этой трагедии в любом случае один, а нам россиянам придётся с этим жить дальше, забыв про оттепели и потепления…»

Шендерович: «Первое, что приходит в голову: очень вовремя для Путина»