Женщина в магазине: почему шопинг — это не страсть, а зов предков

Авторы книги «Женщина: Руководство для мужчин» сделали очередную попытку лаконично, но доходчиво разъяснить, почему девушки ведут себя так, а не иначе.

Вот, например, ответ на вопрос, почему поход за покупками может затянуться. Почитай — и вспоминай, когда твоя подруга в очередной раз зависнет в магазине!

Изначально люди жили племенами. Женщины должны были добывать пищу, никогда при этом не зная, что им удастся найти. Во многих первобытных племенах они брали корзины, привязывали на спину детей и отправлялись на поиски пищи. Или за хворостом. Или за ягодами и орехами. Искали коренья, листья для приготовления настоя, лекарственные растения. И так весь день — припасы, припасы, еще больше припасов.

Поиски пропитания требовали больших знаний. В отношениях «охотник — собиратель» на долю женщин приходилась роль собирателей.

Женщины выходили на поиски каждый день, не зная, что принесут обратно, однако будучи уверены, что нести придется много всего, и это многое должно было быть съедобным и, что гораздо важнее, не ядовитым. Племя полагалось на их каждодневные подвиги, требующие отличной памяти и внимания к деталям, поэтому до сих пор женщины памятливее мужчин. Так какое же все это имеет отношение к женщинам и шопингу?

С эволюционной точки зрения мы все происходим от женщин, которым пришлось развить в себе памятливость к деталям, чтобы стать хорошими собирательницами. Первые женщины должны были храбро противостоять вызовам дикой природы, ища хворост, пищу, воду и целебные средства. Они искали материалы, чтобы сшить одежду и согреть семью.

Люди больше не живут в пещерах, но женщина, отправляясь за покупками, по-прежнему берет свою корзину и задействует всю свою креативность и острую память, чтобы принести дары своему семейству: пищу, питье, одежду, лекарства и вещи, необходимые, чтобы украсить себя, близких и свою «пещеру».

В пьесе «Дикарь» комедиограф Роб Беккер пишет, что мужчина, идя за покупками, отправляется на охоту за конкретной вещью, которая ему нужна: например, за сменой белья. Он делает покупки, как будто охотится, только понарошку. Он охотится за этим единственным комплектом белья со всей эффективностью и решительностью. У него есть план атаки. Он «убивает» комплект белья и быстро возвращается домой с добычей.

А женщина выходит из дома со своей корзиной, чтобы посмотреть, что где есть. Она возвращается с вещами для своего семейства и дома. Она не знает, что сумеет найти, но в ее собирательстве есть метод и настоящее искусство.

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