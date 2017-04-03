Путин объявил об урегулировании всех «нефтегазовых» споров с Беларусью

Президент России озвучил это во время беседы с журналистами, организованной после встречи с Александром Лукашенко.

По его словам, все споры между РФ и РБ в нефтегазовой сфере разрешены. На формальное урегулирование всех вопросов «уйдет 10 дней», сообщает «Интерфакс».

— Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам.

По словам Путина, лидеры двух государств «нашли возможность взаимных уступок».

Сообщается, что президенты России и Беларуси договорились о принципах работы в нефтегазовой сфере на период до 2019 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак также подтвердил, что спор с Беларусью по объемам поставок российской нефти урегулирован.

В день встречи Лукашенко и Путина в Петербурге устроили теракт в метро

Напомним, с начала 2016 года Беларусь вела переговоры с Россией о снижении цен на газ. Минск настаивал на равнодоходных с экспортом ценах и хотел платить $ 73 за 1 тыс. куб. м российского газа вместо $ 132. В ответ на недоплату Беларусью около $ 300 млн за поставленный газ Россия во второй половине 2016 года сократила поставки беспошлинной нефти в Беларусь с планируемых 24 млн тонн до 18 млн тонн.