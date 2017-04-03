«Убьем подругу!». В России осуждены убийцы многодетной бизнес-леди из Беларуси

В понедельник во Владимирском областном суде вынесли приговор двум соучастникам убийства предпринимательницы.

Белоруску — мать троих детей избили и задушили, а труп утопили вместе с автомобилем.

По решению суда обвиняемый Бозорали Пашакулов проведет за решеткой 18 лет. Его подельник Нурэли Исаев получил 21 год исправительной колонии строгого режима, сообщает newsru.com со ссылкой на ТВ «Владимир».

Отметим, что по уголовному делу также проходила подруга потерпевшей Людмила Морозова. По версии следователей, именно Морозова была заказчицей и организатором преступления. С помощью убийства подруги она хотела расплатиться со своим кредитором — Пашакуловым. Впрочем, доказать вину Морозовой не удалось, и она была оправдана.

Четвертым фигурантом стал Сергей Ермолаев. Но ему вменили в вину только сокрытие трупа и машины потерпевшей Марии Котельниковой.

При вынесении приговора Пашакулову и Исаеву Ермолаева в зале заседания не было.

— Гнида! Сделал дело. Пришел бы одно слово сказал — все бы изменилось вообще, — сокрушались подельники.

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2014 года предпринимательница Мария Котельникова приехала из Беларуси в гости к своей подруге юности Людмиле Морозовой. Россиянка всячески проявляла гостеприимство и даже оформила на себя купленную гостьей стиральную машину. Параллельно, как утверждали следователи, Морозова по телефону передавала Пашакулову информацию о передвижении потерпевшей.

Злоумышленники намеревались ограбить иностранную бизнес-леди. Добыча должна была пойти в счет долга Морозовой: она в конце 2013 года заняла 400 тысяч рублей у Пашакулова, которые не смогла отдать. Причем год спустя, учитывая проценты, женщина была должна кредитору уже 500 тысяч рублей.

— Давай ты мне простишь долг. Все, что будет сверху, ты возьмешь себе. Можешь брать в помощники кого захочешь, убьем подругу, — уговаривала Морозова 38-летнего Пашакулова.

Один из соучастников перерезал тормозной шланг микроавтобуса Котельниковой. В итоге автолюбительнице пришлось ехать в автосервис, который ей посоветовала Морозова (там работал автослесарем Пашакулов). В ремонтной мастерской иностранку уже ждали убийцы.

Исаев и Пашакулов нанесли потерпевшей удары по голове, а затем душили ее проводом. Когда женщина умерла, ее тело вместе с автомобилем утопили в карьере вблизи станции Улыбышево. Найти труп удалось только весной 2015 года.

У погибшей женщины остались трое дочерей в возрасте от семи до 13 лет.

Добычей грабителей и убийц стали деньги в размере свыше одного миллиона рублей. После убийства Морозова навещала родственников подруги, цинично притворяясь, что переживает из-за ее исчезновения.

В ходе следствия подозреваемые пытались запутать следователей, давали ложные показания. В рамках расследования опрошено более 30 свидетелей из разных регионов России и Беларуси, проведено свыше 10 сложных судебных экспертиз.

Приговор убийцам вынес судья Петр Сенин. Вопрос о компенсации морального вреда пока не решен. Адвокаты осужденных намерены подавать апелляцию.