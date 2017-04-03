Шендерович: «Первое, что приходит в голову: очень вовремя для Путина»

Российский публицист Виктор Шендерович у себя в Facebook высказался о трагедии в Санкт-Петербурге.

«Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой.

Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере, неизвестно, но репутация Путина – репутация вполне сложившаяся, и первое, что приходит в голову в этом смысле: все это произошло, как минимум, очень вовремя для него, не правда ли?

Нас теперь ждет полная перемена повестки: борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла etc.

Ну и – больше трех не собираться, разумеется.

Привет вам, россияне, с Каширского шоссе, после которого произошло воцарение никому не известного гебиста, а до кучи – и из Беслана, после которого он дозавинтил винты.

Движемся к 2018 году помаленьку, готовим почву».

Игорь Яковенко: «Репутация власти такова, что когда сообщают, что 2Х2=4, рука тянется к калькулятору»