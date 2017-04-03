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Общество
03.04.2017
TUT.BY
Белорусы в Питере: «В первые два часа была паника»

3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, больше 40 пострадали.

TUT.BY связался с белорусами, которые живут в северной столице России, и узнал, что сейчас происходит в городе.

Виталий Кульбака, минчанин, приехал в Санкт-Петербург по работе:

— В момент взрыва я выходил из торгового центра на Площади Восстания. Собирался спуститься в метро, чтобы поехать домой, но станция была закрыта. Нас отправили на соседнюю — «Маяковская». Мы проехали буквально две станции, потом поезд остановился, и нам сказали выходить, потому что метро закрывается.

Когда нас отправили на «Маяковскую», то не сказали, почему. Я обновлял ленту в твиттере и во «ВКонтакте». Часто бывает, что произошло задымление или кто-то позвонил и сказал, что метро заминировано, поэтому станции закрывают. Но в ленте ничего не было. А потом мне позвонили родственники и сказали, что был взрыв. К тому моменту нас уже высадили из метро.

В первые два часа была паника. Невозможно было дозвониться никому, все сети были перегружены. Интернет в центре тоже плохо работал. Пробки и сейчас 10-балльные по всему городу, ведь все метро закрыто. Люди либо ходят пешком, либо ездят на наземном общественном транспорте, который пустили бесплатно. Таксисты — молодцы, останавливаются, спрашивают, куда подбросить. Много сообщений в Instagram с хештегом #домой, обычные люди предлагают бесплатно подвезти из центра.

Студент ЛЭТИ, брестчанин Вячеслав Р. проехал «Технологический институт» чуть раньше, чем между «техноложкой» и «Сенной площадью» прогремел взрыв.

— Мне нужно было в 3 часа забирать телефон из сервисного центра на «Технологическом институте». Я приехал чуть раньше, просто чтобы зайти поесть. Доехал спокойно, поднялся, выхожу и вижу: стоит куча милиции, скорых, пожарных машин, толпится народ, дороги перекрывают. Я пошел забирать телефон. Там мне и рассказали, что произошло. На улицах до сих пор куча людей, все идут домой пешком.

Весь город встал. Общественный транспорт не останавливается на остановках, потому что забит. Вроде все пишут, что такси бесплатные, но их просто невозможно вызвать. Многие предлагают бесплатно подвезти. Благо хоть проблем с интернетом не было: я написал родителям и друзьям, что со мной все хорошо.

Рассказывает про пробки и Наталья из Гомеля, которая уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге:

— Метро закрыто, пробки по «Яндексу» максимальные. Люди, конечно, опустошены и угнетены из-за произошедшего. Сейчас бесплатный проезд везде, в том же «Яндексе», что приятно, куча сообщений от водителей, которые готовы помочь добраться домой и подвезти, куда нужно. В некоторых мессенджерах создали специальный чат по развозке людей.

Проезд по платной магистрали (Западный скоростной диаметр) как минимум на сегодня сделали бесплатным — начинается вечерний час пик, когда все едут с работы домой.

Программист Александр Стрельский и его жена Оксана в момент трагедии были на работе.

— Где-то ближе к трем стали падать сообщения, раздаваться звонки, что в метро то ли пожар, то ли взрыв. Я сразу Оксане позвонил, ближайшим друзьям. Работа в нашем офисе остановилась — не отрывались от новостей. До офиса Оксаны добирался в два раза дольше обычного, домой обычно доезжаем за 20 минут, а тут встали на полтора часа.

Но это норма, тут и теракт, и техники столько улицах, и метро не работает, и встреча президентов. Сейчас прочитал, что многие бесплатно подвозили, а некоторые таксисты втридорога драли, ну все, как в Минске, было (после теракта 11 апреля 2011 года. — Прим. TUT.BY).

 
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