Теракт в питерской подземке. Путин не повторил спуск Лукашенко

И оперативно не отправился на место трагедии (хотя был рядом), как это в 2011-м сделал его белорусский коллега.

Напомним, 11 апреля 2011-го после теракта в минском метро Александр Лукашенко отправился на место трагедии вместе с младшим сыном Николаем.

Как сообщила тогда его пресс-служба: «Глава государства немедленно прибыл на станцию метро «Октябрьская», спустился вниз на платформу и вместе с сыном возложил живые цветы к месту взрыва. Это были первые цветы в память жертв теракта. Президент попросил увести Николая наверх, чтобы ребенок не увидел ужасную картину трагедии. Затем глава государства осмотрел воронку, разрушенные конструкции станции, поврежденный состав…»

3 апреля 2017-го после взрыва в метро в Санкт-Петербурге прошла информация: Федеральная служба охраны якобы отказалась пропустить Владимира Путина, который прибыл в северную столицу на медиафорум «Правда и справедливость», в зону ЧП, ссылаясь на отсутствие проверки люков, автомобилей и граждан в месте взрыва.

Вскоре пресс-секретарь президента России опроверг данные о том, что ФСО не пустила президента на место трагедии в Санкт-Петербурге.

— Нет. Это неправда, — сказал Дмитрий Песков.

Фото spb_today/vk.com

Однако факт остается фактом: Путин в подземку не спустился. В отличие от своего белорусского коллеги шесть лет назад, который, кстати, сейчас тоже находится в Питере.

В день встречи Лукашенко и Путина в Петербурге устроили теракт в метро