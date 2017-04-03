Очевидцы: «Люди выбирались через разбитые окна»

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Алика Джордж, находившаяся в момент взрыва на станции «Чернышевская», узнала о взрывах от знакомых по телефону сразу же после того, как на станции запахло гарью:

— Очень резко запахло гарью. Появился резкий, ужасный запах. Поезда практически перестали ходить. Мы ждали поезда семь-десять минут. Но когда приехали на «Техноложку», то станция была закрыта. Поезд ее проехал с закрытыми дверями. Люди в вагоне даже не поняли, почему там двери не открыли. Я им сказала, почему двери не открывают. Там был включен свет, на платфоме было большое количество пожарных и медработников. Я видела лежащих людей.

Мне потом сказали, что там десять погибших было. Мои знакомые были на эскалаторе в тот момент и слышали взрыв. Они рассказывали, что видели людей в крови.

Еще один очевидец взрыва делится:

— Сотрудники очень оперативно вынесли [раненых], они молодцы, никто в обморок не упал. Сотрудники метрополитена (не полиция) сами всех вынесли, всех эвакуировали. Поезд взорвался в тоннеле, на «Техноложку» приехал уже взорванным.

Олег:

— Я проезжал мимо станции «Технологический институт», на перроне лежали люди и был дым. Когда поезд остановился, люди вышли, но потом двери быстро закрыли и поезд поехал на следующую станцию.

Полина ехала в вагоне, соседнем с тем, в котором произошел взрыв:

— В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок.

Все произошло на ходу, поезд не останавливался. На «Технологическом институте» все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10-15 точно. Я не знаю, были ли трупы, через 1,5-2 минуты мы ушли оттуда. Мы сели в следующий поезд и поехали в сторону «Ленинского проспекта».

Андрей Шуршев тоже ехал в соседнем вагоне:

— Я ехал с «Сенной площади» на «Техноложку». Услышал хлопок, почувствовал сильный толчок и запах пороха. В соседнем вагоне погас свет. Поезд не остановился, когда мы доехали до станции и остановились, люди выбирались через разбитые окна, а сотрудники метро уже вытаскивали пострадавших. Кажется, взорвался четвертый или пятый вагон ближе к концу поезда. Я видел как минимум четырех раненых или погибших. Платформа была задымлена, люди были в шоке и в легкой панике.