Колумнист – о питерском теракте: «Репутация власти такова, что когда сообщают, что 2Х2=4, рука тянется к калькулятору»

Российский публицист Игорь Яковенко у себя в Facebook высказался о трагедии в Санкт-Петербурге.

«Правы те, кто говорят о невозможности бездоказательно выдвигать гипотезы о том, кто это сделал. Может, опять сахар из Рязани завезли, может, увлеклись тасканием студенток за волосы и проспали террористов. Тут, действительно, никто сразу не сможет точно сказать.

Но есть две вещи, которые можно сказать с уверенностью.

Первое. Когда виновные будут найдены и предъявлены общественности — в том, что это случится довольно быстро, особых сомнений нет — не возникнет уверенность, что это действительно те, кто совершил это преступление. Репутация власти такова, что даже когда Путин, Песков или Бортников сообщают, что 2Х2=4, рука тянется к калькулятору, чтобы проверить.

Второе. В любом случае, данный теракт будет использован, скорее всего, для закручивания гаек. Волна всенародного протеста против безответственных гуляний по улицам, преступных протестов дальнобойщиков и предательских акций фермеров неизбежна и неотвратима как заход солнца.

Очень жаль погибших и пострадавших. Соболезную...»