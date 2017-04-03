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03.04.2017
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Кому доверяют белорусы свои пенсионные накопления

Сколько денег нужно отчислять страховым компаниям, чтобы обеспечить себе достойную старость?

Власти давно призывают население копить на дополнительную пенсию, но белорусы пока неохотно самостоятельно откладывают на старость.

Впрочем, по данным государственной страховой компании «Стравита», на которую приходится почти 90% взносов пенсионного страхования, ситуация меняется. В прошлом году 21% всех договоров приходился на пенсионные программы страхования. Это на 6% больше, чем в 2015 году.

Страхование дополнительной пенсии предлагают в Беларуси всего два игрока: государственная компания Стравита (дочернее предприятие «Белгосстраха») и «Приорлайф» (дочернее предприятие «Приорбанка»).

Интерес к программам страхования жизни и дополнительной пенсии чаще всего проявляют люди в возрасте 28-48 лет. Количество договоров это возрастной группы в прошлом году достигло 65%. При этом, 61% договоров по личным пенсионным программам страхования заключают женщины.

По мнению директора страховой компании «Стравита» Виктора Моисеенко, стимулирует людей к страхованию жизни и второй пенсии тот факт, что сумма взносов до 2874 рублей в год и выплаты по страховке, не облагаются налогом.

Продолжение полезных советов здесь.

 
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