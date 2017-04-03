Почему в день взрыва в питерском метро белорусы вспомнили цитату Лукашенко

Байнет соболезнует россиянам в связи с терактом в Петербурге, а также проводит параллели. «Салiдарнасць» собрала первую реакцию лидеров мнений.

Петр Кузнецов: «Такое ощущение, что наш регион (а мы хоть и не Россия, но Питер, как не крути, это наш регион, Восточная Европа) становится одним из самых нестабильных и небезопасных на планете. Казалось бы, на первый взгляд, без каких бы то ни было фундаментальных предпосылок, вроде религиозных войн и т. п. Тем не менее, ощущения такие...»

Алесь Карніенка: «Первое, что вспомнилось, это главная цитата о взрыве в минском метро...

«А то, что говорят, что там сделали, чтобы отвлечь (от экономических проблем) людей, только идиоты могут так рассуждать», – подчеркнул Лукашенко. По его словам, «то, что они (оппозиция) делают, – подонки». «А зачем? (устраивать теракт с целью отвлечения внимания от других проблем – цитируется по «Интерфаксу»). Что, ситуация настолько критическая, что мне надо идти на крайние меры? Она не критическая» (16 апреля 2011)».

Laksiej Lavončyk: «Піцер'2017 мне да болю нагадвае Менск'2011. І тады й цяпер трэба было адцягнуць увагу ад эканомікі».

Елена Коваленко: «Когда в теракте люди массово обвиняют власть – это уже само по себе как приговор...»

Аркадий Бабченко, российский военный репортер: «…Я не знаю. И никто сейчас не знает. Россия – такая страна, в которой в любой момент времени любая версия может быть с равноценной вероятностью верна. От сирийского ИГИЛа до путинских кагэбешников. Точнее никто вам ничего сейчас не скажет. Все остальное – спекуляции на жареных новостях. Не занимайтесь этим».

Альфред Кох, бывший вице-премьер России: «Шибко сильно хочет избраться. Также как в 1999-м. Тогда тоже шибко хотел...»

Игорь Яковенко: «Репутация власти такова, что когда сообщают, что 2Х2=4, рука тянется к калькулятору»