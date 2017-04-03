Лукашенко — о нынешних белорусско-российских отношениях: «Мы такие проблемы способны решать быстро и эффективно»

Александр Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

— Очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что дай бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами, — сказал глава белорусского государства, сообщает TUT.BY.

Говоря о Санкт-Петербурге, президент Беларуси подчеркнул, что это не чужой для него город.

— Спокойно нам жить никто не даст, к сожалению. Поэтому надо быть готовыми ко всему. Вызовов в мире огромное количество. Мы не в изолированном мире живем. Мы это с вами понимаем, — сказал президент Беларуси.

— Это одна из тем сегодня нашего разговора, главная тема — безопасность. Мы будем говорить о том, как в этом мире нам жить дальше, как защитить интересы своих людей, — отметил Александр Лукашенко. — А то, что проблемы в отношениях, — они будут всегда. Но, знаете, на фоне таких событий эти проблемы просто меркнут. Мы такие проблемы способны решать быстро и эффективно. Дай бог, чтобы было тихо, спокойно и чтобы мы могли обеспечивать безопасность наших народов.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек.