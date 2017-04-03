Из-за взрыва в питерском метро минская подземка перешла на режим «повышенной бдительности»

В связи со взрывом в петербургском метро минский метрополитен будет работать в режиме повышенной бдительности.

Об этом TUT.BY рассказал пресс-секретарь подземки Андрей Кузьмин.

По словам Кузьмина, минский метрополитен функционирует в штатном режиме и дополнительные меры не предпринимались. «Сейчас мы работаем в режиме повышенной бдительности», — сказал он.

Режим повышенной бдительности — комплекс внутренних мероприятий, который не отразится на графике движения поездов и на пассажирах метро, пояснил Кузьмин.

Напомним, сегодня в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого 10 человек погибло, около 50 было ранено. Предварительная версия — теракт.