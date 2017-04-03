Стало известно об освобождении еще двух фигурантов «дела боевиков»

Из СИЗО КГБ вышли еще два фигуранта дела о массовых беспорядках.

Как сообщает сайт правозащитного центра «Весна», 31 марта КГБ отпустил спецназовца из Марьиной Горки Вячеслава Дукшта и заместителя начальника по идеологии Сморгонского пограничного отряда Илью Грека. Они были задержаны 21 марта.

Вячеслав Дукшт и Илья Грек оба в прошлом воспитанники бобруйского военно-патриотического клуба «Патриот», руководитель которого Николай Михальков также был задержан.

Напомним, ранее стало известно, что 31 марта КГБ отпустил под подписку о невыезде другого фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Борстока. 1 апреля вышли на свободу и задержанные по этому делу активисты не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Еременок.

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В списке задержанных по делу о подготовке «массовых беспорядков» остается 21 человек. Известно, что 10-ти из них уже предъявлены обвинения по ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса РБ.

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