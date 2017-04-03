Фотофакт: Митрополит Тадеуш Кондрусевич — в хвосте очереди на проверку документов

Фото очереди, в которой Митрополит стоит среди других пассажиров самолета, летящих эконом-класссом, опубликовал на своей странице в Фейсбук Александр Улитенок.

«Митрополит Тадеуш Кондрусевич – это еще и поражающая скромность. Вот сцена в аэропорту: часовая очередь к паспортному контролю, он вместе с нами, такими разногрешными и простыми. А мог как минимум лететь бизнес-классом, воспользоваться VIP-«лазейками». Но нет! Я видел: для 71-летнего главы Римско-Католического Костела в Беларуси такой стиль абсолютно естественный.

По христиански все вроде и верно, но никак не могу представить, чтобы кто-то другой, ему подобный, тоже оказался в хвосте «боинга», затем в этой тягостной очереди… Впрочем, Бог им, другим, судья, но я, православный, просто восхищаюсь архиепископом Тадеушем Кондрусевичем… Спасибо Вам за долгую молчаливую проповедь! Беззвучная, многим она все же помогла постичь еще одну грань вроде совсем простой заповеди – быть едиными...», — пишет Александр Улитенок.

Напомним, Митрополит Тадеуш Кондрусевич выступил с заявлением относительно событий 25-26 марта.