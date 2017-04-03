В день встречи Лукашенко и Путина в Петербурге устроили теракт в метро

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Минздрав: погибли минимум 10 человек, пострадали 47. Предварительная версия — теракт.

На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.40 по минскому времени взорвалось самодельное взрывное устройство. Есть информация, что было заложено две самодельных бомбы, более того, на станции «Площадь Восстания» найдено взрывное устройство, которое не сработало.

Взрыв осуществил не террорист-смертник, взрывное устройство, скорее всего, было оставлено в вагоне. В течение часа все станции метро были закрыты, а через два часа Генпрокуратура официально признала случившееся терактом.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что дверь вагона сильно повреждена, есть погибшие.

Сообщается о десяти погибших и 50 раненых

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что в результате взрыва в вагоне метро на станции «Сенная площадь», по предварительным данным, погибли 10 человек, есть раненые. Источник отметил, что точное число пострадавших уточняется. Сообщается о 50 пострадавших.

Со станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» происходит эвакуация пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы подземки. Часть пострадавших приходится извлекать из искореженного взрывом вагона при помощи спецтехники, уточнили «Интерфаксу» неофициально.

Характер повреждений в вагоне свидетельствует о том, что самодельное взрывное устройство было оставлено злоумышленниками в поезде перед тем, как он отправился с «Сенной площади» к «Технологическому институту», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в настоящее время на первый план вышла версия об экстремистском или националистическом следе.

Через несколько часов Национальный антитеррористической комитет уточнил: 9 погибших, более 20 раненых.

Вскоре последовало заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой: погибли 10 человек, пострадали 47. По ее оценке, состояние шести пострадавших тяжелое. По словам представителей Мариинской больницы, куда доставляли пострадавших, двое из них скончались уже там.

Источник в понедельник вечером: в результате взрыва погибли 14 человек.

Официальный представитель Генпрокуратуры назвал случившееся терактом, но потом переиграл

— Но что касается нашей прокурорской проверки, она затронет абсолютно все аспекты. Конечно, и сотрудники транспортной прокуратуры, надеюсь, подключатся. Все от нас зависящее мы сделаем, для того чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению этого теракта и чтобы подобное в будущем у нас не повторялось, — сказал Александр Куренной.

Вскоре в Генпрокуратуре передумали называть взрыв в петербургском метро терактом.

— В настоящее время на месте работает группа сотрудников прокуратуры Санкт-Петербурга во главе с прокурором города Сергеем Литвиненко. Делать сейчас какие-либо выводы рано, — подчеркнул Куренной в беседе с агентством, добавив, что все детали ЧП изучаются.

Фото Reuters

Путин выразил слова сожаления и сочувствия

Лукашенко: «Дай бог, чтобы этим закончилось»

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходит встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

— Очень жаль, конечно, очень жаль, что так случилось в эти минуты <...>. Дай бог, чтобы этим закончилось, — заявил глава Беларуси на встрече с Владимиром Путиным.

— Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера, — сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Предполагаемый террорист попал на камеры видеонаблюдения

Российские СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста. Журналисты отмечают, что мужчина оставил в вагоне метро рюкзак и вышел.

Как видно на кадре, сделанном камерой наблюдения, мужчина носит бороду. На нем была шапка. Правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.

Названа мощность обезвреженного взрывного устройства

Мощность взрывного устройства, обезвреженного на станции «Площадь Восстания», составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее того, что взорвалось в вагоне метро, сообщил «Интерфакс».