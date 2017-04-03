«После волны репрессий лететь за океан Лукашенко дискомфортно»

Почему глава Беларуси не воспользовался лишним поводом попиариться и отказался от визита в США?

Лукашенко решил не лететь в США. Как сообщает БЕЛТА, представлять Беларусь на памятной церемонии к столетию вступления США в Первую мировую войну будет заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

Ранее ожидалось, что за океан отправится лично Александр Лукашенко, однако в последний момент планы изменились.

– Думаю, белорусский лидер взвешивал, стоит ли ему лететь в Соединенные Штаты, – комментирует ситуацию политический обозреватель Александр Класковский. – Это лишний повод попиариться, и обычно Лукашенко таких моментов не упускал.

Собеседник вспоминает случай, как в свое время в Стамбуле на саммите ОБСЕ в конце 90-х глава государства в кулуарах встретился с Биллом Клинтоном, тогдашним президентом США:

– Это была случайная встреча, как потом рассказывали свидетели. Клинтон, возможно, даже и не понял, кто к нему подбежал и пожал руку – но белорусское телевидение потом долго крутило этот момент и подавало, как чуть ли не официальную встречу двух президентов.

По мнению эксперта, отправиться в США белорусский лидер был не прочь и сейчас, но на его решение повлияли два фактора.

– Во-первых, статус визита не очень высокий, – подчеркивает Александр Класковский. – Это не официальный визит, а приглашение на, условно говоря, частную церемонию, не очень масштабную.

Во-вторых, по словам политического обозревателя, сыграл свою роль белорусский внутриполитический фон.

– После этой волны репрессий, жесткого подавления уличных протестов, после того, как сотни людей попали под арест и было заведено «дело боевиков» лететь за океан в США было бы достаточно дискомфортно.

Там есть свободная и зубастая пресса, которая наверняка взяла бы белорусского лидера в плотную осаду, – замечает он.

А уйти от острых вопросов американских журналистов с помощью «страшилок», сочиненных белорусской государственной пропагандой, не получится, так как они не выдерживают никакой критики, уверен эксперт.