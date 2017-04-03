Генпрокурор: Ущерб интересам Беларуси нанес и лично Данкверт

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что МВД продолжает проверку по делу главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

— Ущерб нанес и лично Данкверт, — сказал Александр Конюк журналистам в понедельник в Минске, сообщает interfax.by.

Он напомнил, что по версии белорусской стороны чиновники Россельхознадзора своими действиями нанесли ущерб интересам Беларуси.

— МВД продолжает проверку, — заверил Конюк.

Напомним, Александр Лукашенко заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, заявив, что он наносит ущерб белорусскому государству.

МВД начало проверку. Российская прокуратура даже получила запрос от своих белорусских коллег, однако Сергей Данкверт заявил, что воздержится от поездки в Беларусь, как и его подчиненные, поскольку им «не нравится обстановка» в стране.