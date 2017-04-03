«Ни один милиционер не достал дубинку в День Воли» — одна цитата и три фото

Не зная, о задержании, глава Совбеза поинтересовался у журналистки, видела ли она хоть одно побитое лицо во время акции? Та ответила.

Корреспондент «Комсомольской правды в Белоруссии» Ирина Козлик на открытии весенней сессии парламента 3 апреля пообщалась с Государственным секретарем Совета Безопасности РБ Станиславом Засем о происходящем на Дне Воле. Не зная о том, что журналистка была также задержана во время акции глава Совбеза попытался убедить ее в том, что силовики действовали «очень корректно».

Диалог получился очень любопытным.

— Что было, вы сами видели. Была попытка провести несанкционированное мероприятие здесь в Минске. Но не допущенная. Хотел бы обратить внимание, что все было очень корректно. И никаких силовых мер не применялось, — заявил Станислав Зась.

— Есть избитые люди...

— Да нет такого! Я посмотрел десятки фотографий, роликов, в том числе которые в интернет выложены. И получил информацию от силовых структур. Вы хоть одно лицо видели побитое, избитое?

— Я видела в Заводском РУВД, как привозили людей с кровью на лице. В порванной одежде.

— Таких не было. Ни один милиционер не достал дубинку в ходе этого мероприятия. Это самое главное.

Судя по всему, личные наблюдения журналистки оказались менее убедительными, нежели увиденные главой Совбеза фотографии в интернете. Чтобы немного расширить коллекцию Станислава Зася, публикуем еще несколько снимков, которые фоторепортер Петр Шеломовский сделал для birdinflight.com во время тех событий в Минске. Снимки –

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