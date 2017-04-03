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03.04.2017
Салiдарнасць
ВЦИОМ: 73% россиян считают Лукашенко хитрым политиком, поддерживающим РФ за газ и нефть

К встречи Лукашенко и Путина российская социологическая служба опубликовала данные об отношении россиян к Лукашенко. 

В его основу легли данные февральского опроса «ВЦИОМ-Спутник».

Из опроса следует, что россияне еще больше стали уважать белорусского президента, успытывают к нему самые позитивные чувства, хоть и считают его скорее хитрым политиком, нежели искренним другом России. 

Каково Ваше отношение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко?
(закрытый вопрос, один ответ, %)

 

2004 г.

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2017 г.

Отношусь с уважением и симпатией

15

25

34

28

27

Мне не во всем нравится Лукашенко, но я уважаю выбор народа Беларуси

35

40

34

39

54

Считаю, что Беларуси нужен другой, более достойный президент

37

22

13

18

12

Затрудняюсь ответить

13

13

19

15

7

 

Какие чувства у Вас вызывает Александр Лукашенко?
(закрытый вопрос, не более 2-х ответов, %)

 

2006 г.

2017 г.

Положительные чувства

Уважение

19

35

Симпатию

13

17

Доверие

8

17

Надежду

5

9

Восхищение

4

3

Любовь

0

1

Негативные чувства

Недоверие

8

12

Разочарование

5

6

Антипатию

5

3

Скепсис

3

3

Осуждение

2

2

Ненависть

1

0

Нейтральные чувства

Безразличие

28

24

Затруднились ответить

9

5

 

С каким из следующих мнений Вы в большей степени согласны?
(закрытый вопрос, один ответ, %)

 

Все опрошенные

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет и старше

Лукашенко – искренний друг России и последовательно проводит пророссийскую политику

17

25

19

18

13

16

Лукашенко – хитрый политик, поддерживает Россию лишь тогда, кода получает кредиты и скидки на нефть и газ, но на самом деле ведет независимую политику

73

68

71

72

76

73

Затрудняюсь ответить

10

7

10

10

11

11

—Президент Беларуси давно закрепился в поле зрения россиян как один из образцовых политиков, обеспечивающий стабильность и развитие своей страны, упорно защищающий её интересы – и при этом тесно сотрудничающий с Россией, нацеленный на стратегический союз двух наших стран, — так прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. — В последние годы этот образ, однако, дополнился отрицательными чертами. Это явление связано главным образом с желанием Лукашенко получить дополнительные выгоды для себя и своей страны благодаря глубокому конфликту между Россией и Западом. Лавируя между двумя сторонами этого конфликта, лидер Беларуси постепенно теряет доверие той части россиян, которые прежде ценили его именно за готовность идти плечом к плечу с нашей страной через испытания любыми геополитическими соблазнами».

 
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