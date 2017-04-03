ВЦИОМ: 73% россиян считают Лукашенко хитрым политиком, поддерживающим РФ за газ и нефть

К встречи Лукашенко и Путина российская социологическая служба опубликовала данные об отношении россиян к Лукашенко.
В его основу легли данные февральского опроса «ВЦИОМ-Спутник».
Из опроса следует, что россияне еще больше стали уважать белорусского президента, успытывают к нему самые позитивные чувства, хоть и считают его скорее хитрым политиком, нежели искренним другом России.
|
Каково Ваше отношение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко?
|
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2017 г.
|
Отношусь с уважением и симпатией
|
15
|
25
|
34
|
28
|
27
|
Мне не во всем нравится Лукашенко, но я уважаю выбор народа Беларуси
|
35
|
40
|
34
|
39
|
54
|
Считаю, что Беларуси нужен другой, более достойный президент
|
37
|
22
|
13
|
18
|
12
|
Затрудняюсь ответить
|
13
|
13
|
19
|
15
|
7
|
Какие чувства у Вас вызывает Александр Лукашенко?
|
|
2006 г.
|
2017 г.
|
Положительные чувства
|
Уважение
|
19
|
35
|
Симпатию
|
13
|
17
|
Доверие
|
8
|
17
|
Надежду
|
5
|
9
|
Восхищение
|
4
|
3
|
Любовь
|
0
|
1
|
Негативные чувства
|
Недоверие
|
8
|
12
|
Разочарование
|
5
|
6
|
Антипатию
|
5
|
3
|
Скепсис
|
3
|
3
|
Осуждение
|
2
|
2
|
Ненависть
|
1
|
0
|
Нейтральные чувства
|
Безразличие
|
28
|
24
|
Затруднились ответить
|
9
|
5
|
С каким из следующих мнений Вы в большей степени согласны?
|
|
Все опрошенные
|
18-24 года
|
25-34 года
|
35-44 года
|
45-59 лет
|
60 лет и старше
|
Лукашенко – искренний друг России и последовательно проводит пророссийскую политику
|
17
|
25
|
19
|
18
|
13
|
16
|
Лукашенко – хитрый политик, поддерживает Россию лишь тогда, кода получает кредиты и скидки на нефть и газ, но на самом деле ведет независимую политику
|
73
|
68
|
71
|
72
|
76
|
73
|
Затрудняюсь ответить
|
10
|
7
|
10
|
10
|
11
|
11
—Президент Беларуси давно закрепился в поле зрения россиян как один из образцовых политиков, обеспечивающий стабильность и развитие своей страны, упорно защищающий её интересы – и при этом тесно сотрудничающий с Россией, нацеленный на стратегический союз двух наших стран, — так прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. — В последние годы этот образ, однако, дополнился отрицательными чертами. Это явление связано главным образом с желанием Лукашенко получить дополнительные выгоды для себя и своей страны благодаря глубокому конфликту между Россией и Западом. Лавируя между двумя сторонами этого конфликта, лидер Беларуси постепенно теряет доверие той части россиян, которые прежде ценили его именно за готовность идти плечом к плечу с нашей страной через испытания любыми геополитическими соблазнами».