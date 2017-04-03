ВЦИОМ: 73% россиян считают Лукашенко хитрым политиком, поддерживающим РФ за газ и нефть

К встречи Лукашенко и Путина российская социологическая служба опубликовала данные об отношении россиян к Лукашенко.

В его основу легли данные февральского опроса «ВЦИОМ-Спутник».

Из опроса следует, что россияне еще больше стали уважать белорусского президента, успытывают к нему самые позитивные чувства, хоть и считают его скорее хитрым политиком, нежели искренним другом России.

Каково Ваше отношение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко?

(закрытый вопрос, один ответ, %) 2004 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2017 г. Отношусь с уважением и симпатией 15 25 34 28 27 Мне не во всем нравится Лукашенко, но я уважаю выбор народа Беларуси 35 40 34 39 54 Считаю, что Беларуси нужен другой, более достойный президент 37 22 13 18 12 Затрудняюсь ответить 13 13 19 15 7

Какие чувства у Вас вызывает Александр Лукашенко?

(закрытый вопрос, не более 2-х ответов, %) 2006 г. 2017 г. Положительные чувства Уважение 19 35 Симпатию 13 17 Доверие 8 17 Надежду 5 9 Восхищение 4 3 Любовь 0 1 Негативные чувства Недоверие 8 12 Разочарование 5 6 Антипатию 5 3 Скепсис 3 3 Осуждение 2 2 Ненависть 1 0 Нейтральные чувства Безразличие 28 24 Затруднились ответить 9 5

С каким из следующих мнений Вы в большей степени согласны?

(закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Лукашенко – искренний друг России и последовательно проводит пророссийскую политику 17 25 19 18 13 16 Лукашенко – хитрый политик, поддерживает Россию лишь тогда, кода получает кредиты и скидки на нефть и газ, но на самом деле ведет независимую политику 73 68 71 72 76 73 Затрудняюсь ответить 10 7 10 10 11 11

—Президент Беларуси давно закрепился в поле зрения россиян как один из образцовых политиков, обеспечивающий стабильность и развитие своей страны, упорно защищающий её интересы – и при этом тесно сотрудничающий с Россией, нацеленный на стратегический союз двух наших стран, — так прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. — В последние годы этот образ, однако, дополнился отрицательными чертами. Это явление связано главным образом с желанием Лукашенко получить дополнительные выгоды для себя и своей страны благодаря глубокому конфликту между Россией и Западом. Лавируя между двумя сторонами этого конфликта, лидер Беларуси постепенно теряет доверие той части россиян, которые прежде ценили его именно за готовность идти плечом к плечу с нашей страной через испытания любыми геополитическими соблазнами».