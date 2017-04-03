Кто поможет МВД собирать досье на преступников в погонах?

Белорусская милиция создаст банк данных автоматизированного учета правонарушений и происшествий с участием своих же сотрудников.

Прием предложений от потенциальных разработчиков заказчик в лице Департамента финансов и тыла МВД завершил на прошлой неделе.

Автоматизированный банк данных (АВД), в который будут вноситься правонарушения и происшествия с участием сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, называется «Дисциплина».

Как сказано в технических требованиях на закупку услуг по созданию банка данных, «статистическая отчетность должна формироваться ежемесячно с нарастающим итогом в течение года по каждому из УВД облисполкомов, ГУВД Мингорисполкома, подразделениям центрального аппарата МВД Республики Беларусь, а также в целом по органам внутренних дел Республики Беларусь по определенным формам».

В статистическую карточку будут вноситься вид преступления (коррупционное, дисциплинарный проступок, административное правонарушение, происшествие); время, когда совершены преступление или проступок (на службе, вне службы, в том числе в отпуске, в выходной, во время болезни); место происшествия (дома, на службе, в общественном месте).

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