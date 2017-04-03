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Политика
03.04.2017
Евгений Федоров
Российский посол посоветовал Лукашенко поучиться у Меркель

Александр Суриков, незадолго до встречи глав Беларуси и России, рассказал, возможен ли компромисс между двумя странами.

Дипломат в очередной раз намекнул, что белорусские власти поступили неправильно, ввязавшись в газовый спор с россиянами.

– Компромисс в любом случае будет, – рассказал посол РФ в интервью «Спутнику». – Но я хочу сказать о другом. У хозяйствующих субъектов нет понимания, что они свои споры должны разрешать в суде, а не во властных структурах. А во властных структурах России и Беларуси отсутствует понимание, что не надо лезть в эти споры.

По его словам, если бы политики придерживались такого правила, то «споров стало бы значительно меньше».

– Совершенно неправильно, когда власть влазит в дела хозяйственников, – пояснил свою мысль Суриков. – Я что-то не видел, чтобы канцлер ФРГ с президентом Соединенных Штатов поспорили по недавнему случаю с «Фольксвагеном», когда его арестовали... Власти не лезли в это дело. Там разбирались экологи и другие службы. И это были гораздо большие суммы, чем на газе возникли.

Также российский посол прокомментировал последние массовые протесты в Беларуси. По его мнению, оппозиция «использовала недоработки власти в части принятия одного из законов, довольно серьезно ущемляющего часть общества».

– Имеется в виду Декрет №3… Никто не посчитал, скольких людей это может коснуться, – добавил он.

В то же время недавние российские протесты, были связаны с другими причинами – а именно желанием отдельных политических сил «заработать авторитет перед выборами», считает Суриков.

 
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