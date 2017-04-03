Генпрокурор — про жесткое задержание пожилых людей в День Воли: «Возраст не важен»

Четыре коротких цитаты главы Генпрокуратуры, чтобы понять, в какой стране мы живем.

Перед началом заседания в Палате представителей Александр Конюк пообщался с журналистами.

Цитата №1

— Все действия Мингорисполкома абсолютно законны, — заявил генеральный прокурор Беларуси, отвечая на вопрос, не нарушил ли Мингорисполком законодательство при рассмотрении заявки от оппозиции на проведение акции в День Воли. И подчеркнул: проверка по действиям Мингорисполкома проводиться не будет.

Как это было. Исполком дважды отменял встречу с заявителями и не уведомил их письменно о своем решении в оговоренный законом пятидневный срок до начала акции. Свой формат акции Мингорисполком предложил только 24 марта, с чем заявители не согласились и отозвали заявку на проведение мероприятия, определив маршрут самостоятельно.

Цитата №2

— Наши правоохранительные органы намного корректнее действовали, чем в других странах, — цитирует слова Конюка TUT.BY. — Если акция несанкционированная, это в любой стране, что у нас, что в США, что во Франции незаконно.

Как это было. О «корректных» действиях как на акции, так и накануне, может более подробно поведать Алесь Логвинец, которому во время задержания сломали нос и устроили сотрясение мозга. А также актриса Свободного театра Яна Русакевич, которая в результате удара дубинкой по голове получила перелом кости черепа, и многие другие, вышедшие на День Воли граждане.

«Не знаю, как дрессируют омоновцев, чем их накачивают, но это страшное зрелище»

Цитита №3

— Возраст не важен, — так ответил генпрокурор на вопрос журналистов, стоило ли так жестко действовать в отношении многочисленных пожилых людей в День Воли.

Конюк также заявил, что по его информации пожилые люди, присутствовавшие на несанкционированной акции 25 марта в Минске «это не мирные граждане, надо разбираться».

Как это было. После жесткого задержания на День воли 75-летний Валерий Щукин оказался в больнице. А фото, как три омоновца тащат 80-летнего Яна Гриба, разлетелось по всему миру.

«Зачищаем всех, не стесняемся». Милиция против пожилых белорусов

Цитата №4

— Надо разбираться, что это за коллеги, — практически такой же ответ журналисты получили и на вопрос о задержаниях представителей СМИ.

— Настало время ставить вопрос, как подается информация в СМИ. Например в Германии при тенденциозном освещении в СМИ предусмотрены штрафы, — сказал напоследок глава Генпрокуратуры.

Как это было. Отметим, что журналист телеканала «Белсат» Александр Борозенко отбывает 15 суток ареста и голодает в знак протеста с незаконным преследованием. Судья Татьяна Мотыль признала журналиста виновным в том, что он ругался и размахивал руками, несмотря на то, что журналист представил видеодоказательство своей невиновности. 12 суток получил и журналист из Слуцка Сяржук Кийко, задержанный в Минске 25 марта, а также еще ряд представителей СМИ, работаавших в этот день на акции.

Пожалуй, этих 4 цитат генпрокурора вполне достаточно, чтобы понять, что происходит в этой стране и куда мы идем.