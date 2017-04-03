«За газ рассчитаться не могут, зато на слежку деньги всегда найдутся»

Байнет раскритиковал миллионные траты государства на новую систему видеонаблюдения.

Как сообщает телеканал ОНТ, новая «республиканская система мониторинга общественной безопасности», может обойтись бюджету страны в сумму до 100 миллионов долларов.

– Если случится ЧП, то она не только его фиксирует, но и определяет, кому передавать информацию. Например, ГУВД или ГАИ, лесникам или спасателям, – описали подробности работы дорогостоящей системы телевизионщики.

Белорусские интернет-пользователи ничего радужного в такой перспективе не увидели – и раскритиковали решение чиновников за необоснованные расходы.

«Пару новых налогов ввести – и нормально», – иронизируют комментаторы дискуссионной площадки talks.by.

«Как по мне, так на референдум такие расходы нужно выносить. Дороговато, однако…»

«Готовы отдать 100 миллионов, чтобы следить за народом, вместо того, чтобы дать людям зарплаты, модернизировать производства и создавать рабочие места».

«Вероятно, очередной попил бюджета при полном обнищании народа».

«Сейчас найдется ушлый частный оператор-подрядчик с бывшим замминистра в штате и все раздербанят. А камеры будут заставлять ставить юрлиц и ИП по предписаниям МВД за свои средства».

«Дороговато обходится держать народец на коротком поводке…»

«А когда речь заходит об установке камер на участках для голосования, то денег нет».

«За газ рассчитаться не могут, зато на слежку всегда деньги найдутся».

«У нас не хватает свободы, необходимо раскрепощение инициативы. Страна доведена до ручки, поставлена на грань выживания, а в качестве решения нам предлагают дорогостоящую игрушку, усугубляющую существующие проблемы».

«Просто повесьте каждому ОМОНовцу, милиционеру, гаишнику миникамеру на форму. И обяжите носить их включенными. А то у нас забавная система вырисовывается. Если представитель власти прав, то сразу есть видео с какой-нибудь камеры. Как только сомнения в его правоте – то нет записей. Зато появляются традиционные два свидетеля в форме. Приговор очередному бедолаге очевиден».

«Я думал, маразм приутих после 25 марта, а нет – всё стабильно»

«В первую очередь камеры должны быть установлены в кабинетах глав министерств, администраций, парламенте. Круглосуточное вещание на больших экранах городов. Чтобы люди видели чем эта элита занимается».