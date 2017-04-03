«За газ рассчитаться не могут, зато на слежку деньги всегда найдутся»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Доллар и евро подросли
Генпрокурор: Ущерб интересам Беларуси нанес и лично Данкверт
ВЦИОМ: 73% россиян считают Лукашенко хитрым политиком, поддерживающим РФ за газ и нефть
Кто поможет МВД собирать досье на преступников в погонах?
Российский посол посоветовал Лукашенко поучиться у Меркель
«Путин уже не хочет покупать видимость лояльности Минска, он ждет доказательств»
«Патрабавалі разьдзецца дагала. Майткі апускалі да калена і прысядалі»
Жара на выходных побила несколько температурных рекордов
Кто выиграет газовый спор: сможет ли Лукашенко дожать Путина?
Российский футболист оскорбил болельщиков
Белорусские суды выносят приговоры людям на основании показаний омоновцев
Россия блокирует поставки импортной техники, прошедшей сертификацию в Беларуси
«Скорее это день похмелья после Дня дурака, чем дата единения народов»
В Минске задержали христианских проповедников из Украины
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?
Заживем! Каким видят ближайшее будущее страны государственные экономисты
Сравним: Как выглядят Минск и Москва перед акциями протеста
Самые красивые лица Беларуси
Что произошло через 10 минут после входа журналистов в разгромленный офис «Белсата»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Три примера, как чиновники выдают проваленные задачи за радостные новости
Депутат и чемпион: Осуждаю избиение митингующих
Откуда в российских городах берется грязь?
«Зьезьдзілі на адпачынак у Карпаты — атрымаўся «лягер баевікоў ва Ўкраіне»
Кризис в Беларуси есть, но он какой-то не такой
Дежавю в двух фото, или Как власти уже стучались в «эти» двери
Какие решения выносят «незапрограммированные» судьи
Охранник на Окрестина: «Вы, бесцельно шатающиеся, отойдите подальше...»
Журналисты нашли ОМОНовца, который вел отважную белоруску в автозак
4 цитаты Лукашенко во вторник, которые не стыкуются с делами
Цифра дня. Сколько налогов платят белорусы, покупая продукты, сигареты и бензин
Студентка с фото объяснила, почему при задержании спокойно шла в автозак
«Зато теперь их фамилии на слуху». 7 фото о чести и позоре во время массовых судов
Золотые слова Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Три минских стены «замироточили» Шуневичем и его коллегами
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Минск-Москва. Невеселые картинки
Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея
Клаусон, но не Санта!
Улыбающийся омоновец
Общество
03.04.2017
Евгений Федоров
«За газ рассчитаться не могут, зато на слежку деньги всегда найдутся»

Байнет раскритиковал миллионные траты государства на новую систему видеонаблюдения.

Как сообщает телеканал ОНТ, новая «республиканская система мониторинга общественной безопасности», может обойтись бюджету страны в сумму до 100 миллионов долларов.

– Если случится ЧП, то она не только его фиксирует, но и определяет, кому передавать информацию. Например, ГУВД или ГАИ, лесникам или спасателям, – описали подробности работы дорогостоящей системы телевизионщики.

Белорусские интернет-пользователи ничего радужного в такой перспективе не увидели – и раскритиковали решение чиновников за необоснованные расходы.

«Пару новых налогов ввести – и нормально», – иронизируют комментаторы дискуссионной площадки talks.by.

«Как по мне, так на референдум такие расходы нужно выносить. Дороговато, однако…»

«Готовы отдать 100 миллионов, чтобы следить за народом, вместо того, чтобы дать людям зарплаты, модернизировать производства и создавать рабочие места».

«Вероятно, очередной попил бюджета при полном обнищании народа».

«Сейчас найдется ушлый частный оператор-подрядчик с бывшим замминистра в штате и все раздербанят. А камеры будут заставлять ставить юрлиц и ИП по предписаниям МВД за свои средства».

«Дороговато обходится держать народец на коротком поводке…»

«А когда речь заходит об установке камер на участках для голосования, то денег нет».

«За газ рассчитаться не могут, зато на слежку всегда деньги найдутся».

«У нас не хватает свободы, необходимо раскрепощение инициативы. Страна доведена до ручки, поставлена на грань выживания, а в качестве решения нам предлагают дорогостоящую игрушку, усугубляющую существующие проблемы».

«Просто повесьте каждому ОМОНовцу, милиционеру, гаишнику миникамеру на форму. И обяжите носить их включенными. А то у нас забавная система вырисовывается. Если представитель власти прав, то сразу есть видео с какой-нибудь камеры. Как только сомнения в его правоте – то нет записей. Зато появляются традиционные два свидетеля в форме. Приговор очередному бедолаге очевиден».

«Я думал, маразм приутих после 25 марта, а нет – всё стабильно»

«В первую очередь камеры должны быть установлены в кабинетах глав министерств, администраций, парламенте. Круглосуточное вещание на больших экранах городов. Чтобы люди видели чем эта элита занимается».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:29)
Главное
Новое шикарное здание посольства Беларуси в Ашхабаде. Стоило ли оно того?
«Лукашенко сам загнал себя в ловушку»
Самые красивые лица Беларуси
Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?
Заживем! Каким видят ближайшее будущее страны государственные экономисты
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY