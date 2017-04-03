«Лукашенко сам загнал себя в ловушку»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико и руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук рассуждают в «Белгазете» о приватизации и главной ошибке Лукашенко.

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Заико: Президент сказал, что «не раздали собственность»? Главное содержание современной эпохи Беларуси заключается в переходе экономической власти от одного класса к другому. Сначала номенклатура, использовав свою экономическую и политическую власть, стала распоряжаться общенародной собственностью, именуя при этом ее почему-то государственной. Но довела ее до ручки, до «пляски святого Витта».

Романчук: Потому что облепила активы госпредприятий номенклатурными начальниками, которые вытянули из них все живительные соки.

Заико: Да, облапошили госпредприятия. Теперь надо провести второй этап — приватизацию по первому тому «Капитала».

Романчук: Лукашенко против или за? Он ведь понимает, что из хлама, в который превратились наши промышленные гиганты, по второму кругу старую модель не запустить.

Заико: Он сам загнал себя в ловушку. Если бы он дал возможность развиваться инициативному народному бизнесу, если бы правительство и чиновники не зажимали и не давили частный бизнес, эти собственники составили бы фундамент его власти. Потому что у частного бизнеса есть ответственность, активы и умение зарабатывать. А главное — они не просили бы денег у правительства. Но у Лукашенко даже мысли такой не было. Он поставил знак равенства между приватизацией и распилом госимущества, проведенным в свое время Чубайсом. Он думал, что если не приватизировать предприятия по Чубайсу, то все будет хорошо, в Беларуси сохранится социальная справедливость. Это была его главная теоретическая ошибка. Ставку нужно было делать на широкие народные массы, дав экономическую волю народу, а не апеллировать только к справедливости.

Романчук: А какой через 20 лет видит Беларусь наш президент?

Заико: Никакой. Вспомнились слова Константина Станиславского: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». В отношении Беларуси я бы перефразировал их так: люби не себя в Беларуси, а Беларусь в себе. А наши политики, как мне кажется, больше любят себя в Беларуси.

Поэтому мы никуда не идем, а стоим. При социализме, когда возле магазинов стояли очереди, очень актуальным был вопрос: за чем стоим? Вот и я хочу спросить: ребята, зачем стоим?