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03.04.2017
Сергей Запрудский, Thinktanks.by
«Путин уже не хочет покупать видимость лояльности Минска, он ждет доказательств»

От встречи Лукашенко и Путина 3 апреля кардинального решения проблем во взаимоотношениях Беларуси и России ждать не приходится, считает координатор проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

На встрече президента РФ Владимира Путина 3 апреля с главой белорусского государства Александром Лукашенко планируется «обсудить двусторонние отношения и хозяйственные разногласия”, сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах", — говорится в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.

Итак, после обмена поздравлениями с Днем единения народов Беларуси и России 2 апреля главы стран обсудят вопросы менее приятные — Беларусь должна за поставленный газ, по подсчетам «Газпрома», 700 миллионов долларов, Минск не признает долг, но возмущается сокращением поставок нефти. И это только одна из проблем во взаимоотношениях Минска и Москвы.

Создатель и координатор проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что «встреча не поменяет ситуацию кардинально».

«Если посмотреть на историю белорусско-российских отношений, то можно заметить, что после большинства встреч Лукашенко и Путина декларируется о решении существующих проблем, но через месяц-два эти проблемы снова встают в полный рост и оказывается, что радость была преждевременной, — отметил Андрей Поротников в интервью Thinktanks.by. — Хорошо, конечно, что они встретятся, ведь на самом деле напряженность в отношениях очень видна, она негативно сказывается в том числе на инвестиционной привлекательности Беларуси — потенциальные инвесторы взяли паузу, ожидая какой-то конкретики в белорусско-российских отношениях. Но я бы не стал ожидать какого-то большого, значимого результата».

По мнению Поротникова, Лукашенко едет решать в Москву две главные задачи: «Есть проблема доступа белорусских товаров на российский рынок, который стремительно закрывается для белорусской продукции. Второе, это деньги: очередные транши, долг за газ, поставки нефти». «Но есть сомнения в успешном решении этих проблем, ведь у Путина в 2018 году выборы, на которые тоже нужны ресурсы, при этом в России — кризис, в этих условиях спонсировать Беларусь сложно и с финансовой точки зрения, и с точки зрения восприятия электоратом Путина. Электорату сложно объяснить, зачем при наличии большого списка российских проблем еще отягощаться Беларусью, которая не признала Крым, Абхазию с Южной Осетией, заигрывала в последнее время с Западом».

При этом, как считает Андрей Поротников, говорить о возвращении Минска в русло российской внешней политики после событий 25 марта в Минске не верно:

«Разворота на Запад, собственно, и не было, поэтому какой тут обратный разворот на Восток? Лукашенко традиционно пытается лавировать: поигравшись с Западом, он понял, что все не так просто и не так радужно, как казалось, денег Запад за обещания не дает, дает на определенных условиях, которые Лукашенко не устраивают, он снова пытается поискать счастья в России, но и тут ситуация поменялась кардинальным образом. Кроме того, тут очень важны личные взаимоотношения Лукашенко и Путина. Известно, что у белорусского руководителя не сложилось с Дмитрием Медведевым, но многие вопросы решались благодаря прямому контакту с Путиным, который, как правило, становился на сторону белорусских властей, но сейчас большой вопрос, станет ли Путин снова на сторону Минска. Особенно после «Большого разговора» 3 февраля, когда Лукашенко наговорил очень много странных вещей в адрес союзника».

Российская политика в отношении Беларуси, как считает Андрей Поротников, изменилась в своей сути.

«Кремль уже не готов покупать видимость лояльности, он хочет реальной лояльности и реальных дивидендов с этой лояльности. Условия Москвы при этом достаточно жесткие, в том числе и по вопросам получения российской финансово-экономической помощи. Требования Евразийского фонда стабилизации и развития, например, совпадают с требованиями Международного валютного фонда. Да, Лукашенко надеется на некий торг, на то, что удастся реанимировать своеобразный «священный союз постсоветских автократий», тем более, что последние высказывания Путина относительно протестов в России напоминают заявления Лукашенко по поводу протестов белорусских, но возможности России сейчас совсем другие — не до Беларуси. Хотя в то же время, как мне кажется, в Москве очень четко понимают, что Лукашенко — антизападный политик по своим ментальным установкам, что он не может быть интегрирован в Запад, соответственно, вся эта чехарда с разворотами-поворотами мало к чему приведет». Но «сам факт того, что он, официальный союзник Кремля, пытается заигрывать с Западом в ситуации «Россия окружена врагами», вызывает в Москве раздражение и неприязнь», — отметил Андрей Поротников.

По мнению эксперта, сейчас возникла ситуация, когда Лукашенко может «остаться и без западных денег, и Россия ничего ему не даст».

«Возврат к репрессивным практикам, возбуждение уголовных дел по подготовке к массовым беспорядкам уже уменьшают шансы на западные кредиты. Если же дела будут доведены до судов и обвинительных приговоров, то это будет означать заморозку белорусско-американских отношений, что сводит шансы на получение кредита от МВФ к нулю. Москва тоже настроена очень жестко: максимум, на что может рассчитывать Лукашенко, это очередные транши от Евразийского фонда стабилизации и развития, которые придется отдать за газовый долг», — сказал Андрей Поротников.

 
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