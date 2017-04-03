Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Доллар и евро подросли
Генпрокурор: Ущерб интересам Беларуси нанес и лично Данкверт
ВЦИОМ: 73% россиян считают Лукашенко хитрым политиком, поддерживающим РФ за газ и нефть
Кто поможет МВД собирать досье на преступников в погонах?
Российский посол посоветовал Лукашенко поучиться у Меркель
«Путин уже не хочет покупать видимость лояльности Минска, он ждет доказательств»
«Патрабавалі разьдзецца дагала. Майткі апускалі да калена і прысядалі»
Жара на выходных побила несколько температурных рекордов
Кто выиграет газовый спор: сможет ли Лукашенко дожать Путина?
Российский футболист оскорбил болельщиков
Белорусские суды выносят приговоры людям на основании показаний омоновцев
Россия блокирует поставки импортной техники, прошедшей сертификацию в Беларуси
«Скорее это день похмелья после Дня дурака, чем дата единения народов»
В Минске задержали христианских проповедников из Украины
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?
Заживем! Каким видят ближайшее будущее страны государственные экономисты
Сравним: Как выглядят Минск и Москва перед акциями протеста
Самые красивые лица Беларуси
Что произошло через 10 минут после входа журналистов в разгромленный офис «Белсата»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Три примера, как чиновники выдают проваленные задачи за радостные новости
Депутат и чемпион: Осуждаю избиение митингующих
Откуда в российских городах берется грязь?
«Зьезьдзілі на адпачынак у Карпаты — атрымаўся «лягер баевікоў ва Ўкраіне»
Кризис в Беларуси есть, но он какой-то не такой
Дежавю в двух фото, или Как власти уже стучались в «эти» двери
Какие решения выносят «незапрограммированные» судьи
Охранник на Окрестина: «Вы, бесцельно шатающиеся, отойдите подальше...»
Журналисты нашли ОМОНовца, который вел отважную белоруску в автозак
4 цитаты Лукашенко во вторник, которые не стыкуются с делами
Цифра дня. Сколько налогов платят белорусы, покупая продукты, сигареты и бензин
Студентка с фото объяснила, почему при задержании спокойно шла в автозак
«Зато теперь их фамилии на слуху». 7 фото о чести и позоре во время массовых судов
Золотые слова Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Три минских стены «замироточили» Шуневичем и его коллегами
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Минск-Москва. Невеселые картинки
Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея
Клаусон, но не Санта!
Улыбающийся омоновец
Общество
03.04.2017
Салiдарнасць
Жара на выходных побила несколько температурных рекордов

Краткий прогноз погоды на начало недели.

Как сообщает ресурс pogoda.by, в понедельник в Беларуси ожидается переменная облачность. По юго-восточной части страны пройдут кратковременные дожди и грозы.

Максимальная температура воздуха +12..+17°C, в Могилевской и Гомельской областях +18..+21°C.

В Минске, скорее всего будет тепло: до +14..+16°C. Возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность 60-70%).

Интересно, что на прошедших выходных теплая погода побила сразу несколько температурных рекордов. Например, в Барановичах 1 апреля температура воздуха поднялась до +22°С, а в Бресте до +21,8°С, чего не наблюдалось уже больше двух десятилетий.

Как наступает весна в разных уголках планеты

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Новое шикарное здание посольства Беларуси в Ашхабаде. Стоило ли оно того?
«Лукашенко сам загнал себя в ловушку»
Самые красивые лица Беларуси
Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?
Заживем! Каким видят ближайшее будущее страны государственные экономисты
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY