Жара на выходных побила несколько температурных рекордов

Краткий прогноз погоды на начало недели.

Как сообщает ресурс pogoda.by, в понедельник в Беларуси ожидается переменная облачность. По юго-восточной части страны пройдут кратковременные дожди и грозы.

Максимальная температура воздуха +12..+17°C, в Могилевской и Гомельской областях +18..+21°C.

В Минске, скорее всего будет тепло: до +14..+16°C. Возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность 60-70%).

Интересно, что на прошедших выходных теплая погода побила сразу несколько температурных рекордов. Например, в Барановичах 1 апреля температура воздуха поднялась до +22°С, а в Бресте до +21,8°С, чего не наблюдалось уже больше двух десятилетий.

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