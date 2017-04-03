Кто выиграет газовый спор: сможет ли Лукашенко дожать Путина?

Чем придется пожертвовать Беларуси в обмен на дешевые российские энергоносители?

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля в Санкт-Петербурге встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить «широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие в интеграционных форматах».

Уже больше года Беларусь и Россия не могут решить «газовый вопрос». Долг нашей страны, по оценкам российской стороны, составляет около 700 миллионов долларов. И, как следствие, белорусские нефтеперерабатывающие заводы недополучили миллионы тонн российской нефти, а это еще сотни миллионов не поступивших в бюджет страны долларов.

Ни профильным министрам, ни вице-премьерам, ни даже главам правительств двух стран не удалось разрешить конфликт.

Смогут ли это сделать президенты?

Чигирь: Российское руководство пытается кое-что отжать для себя

Нефтегазовый вопрос и могут решить только президенты, уверен бывший глава правительства Беларуси Михаил Чигирь.

— Вопрос крупный, денежный. Естественно, им должны заниматься главы государств, и только они его, скорее всего, решат, — прогнозирует экс-премьер. — До этого каждый ждал, кто первый пойдет на уступки, но никто не пошел. И пока трудно сказать, на каких условиях президенты договорятся.

Беларуси, по мнению Михаила Чигиря, нелегко работать на условиях, которые поставила Россия.

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