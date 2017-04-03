Российский футболист оскорбил болельщиков

После очередного матча чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» нападающий Артём Дзюба давал рядовое послематчевое интервью.

«Спорт-Экспресс» попросил игрока прокомментировать голевой пас партнера. И в ответ на этот невинный вопрос форварда понесло:

– У нас хорошие игроки – в том числе и Кокорин. Многие пытаются шутить в его адрес. Это очень квалифицированный футболист. Он демонстрирует, играет. Был бы плохой, думаю, у Луческу не играл бы.

Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны: кто – дерево, кто – полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас, куда не глянь, – все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают – и то спотыкаются.