Новое шикарное здание посольства Беларуси в Ашхабаде. Стоило ли оно того?

В столице Туркменистана на минувшей неделе торжественно, с участием Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова открыли новое впечатляющее здание белорусского посольства, которое построили всего за год.

Телеканал СТВ по этому поводу отметил, что «до этого дипломаты «ютились» в небольшом здании в старой части Ашхабада». Вот оно.

Фото turkmenistan.mfa.gov.by

Новое здание расположено в так называемом «посольском квартале» – одном из престижных районов туркменской столицы. И выглядит оно несравненно богаче.

Фото turkmenistan.gov.tm

Снаружи здание посольства покрыли белоснежным мрамором. Внешний вид посольства разработала известная турецкая компания Renaissance Construction.

При входе в посольство внимание привлекает большая люстра.

В холле размещены гербы областей, карта государства с главными достопримечательностями. В интерьере использован национальный орнамент.

В коридорах посольства можно увидеть репродукции картин белорусских художников. При оформлении интерьера комнаты переговоров использовались только белорусские изделия: пинская мебель, витебский ковер, гобелены из Борисова, сообщает БЕЛТА.

Стоило ли нашей стране тратить деньги на такое шикарное здание в далеком Ашхабаде?

Посол Беларуси Олег Табанюхов заявил телеканалу СТВ, что да: «Наш глава государства очень мудро поступил, что мы построили посольство. Мы зашли в Центральную Азию навсегда».

При этом показательно, что нигде не упоминается о том, во сколько Беларуси обошлось строительство нового посольства. Очевидно, что в условиях глубокого кризиса белорусы были бы недовольны такими тратами.

Почему же власти на это решились? Не исключено, дело в их специфическом желании доказать руководителю Туркменистана свою состоятельность. Год назад в Минске неподалеку от дворца Независимости открылось шикарное здание посольства среднеазиатской страны.

Между тем посольства даже крупных и влиятельных стран в Ашхабаде в основном весьма скромны. Немцы снимают помещения в отеле «Ак Алтын».

Посольство Италии выглядит так.

А Казахстана вот так.

Но белорусские власти решили не экономить.