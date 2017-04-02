Белорусские суды выносят приговоры людям на основании показаний омоновцев

Кто и почему вышел на митинги против коррупции в России. Эти и другие актуальные темы – в программе «Неделя с Шахидой Якуб».

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