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02.04.2017
«Скорее это день похмелья после Дня дурака, чем дата единения народов»

Ярослав Романчук пишет в Фейсбуке о странном празднике 2 апреля.

«2 апреля  – странный праздник, День единения народов Беларуси и России. Накануне Лукашенко предупредил о хрупкости союзного строительства. Правительство РБ в предпраздничной манере заявило, что никакого долга по газу у Беларуси перед Газпромом нет.

Лидеры России Путин и Медведев обошлись сухими строчками поздравлений в стиле пошлых открыток из дешёвых киосков. Их дополнил министр сельского хозяйства России Сергей Ткачёв, констатируя стремление Беларуси и других партнёров по ЕАЭС «стать входными воротами, или, если угодно, задней дверью, российского рынка».

Свою лепту внёс министр энергетики РФ Александр Новак. Он напомнил белорусским властям о газовом долге, который уже превышает $ 700.

Никаких торжественных заседаний Высшего Государственного Совета. Никаких совместных программ союзного Совета Министров. В молчанку играет Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. Все застыли, ожидая встречи президентов. То ли 3-го апреля, то ли 29-го февраля какого-то года.

Александр Лукашенко перед Днём единения назвал Владимира Путина родным братом. Тот не отреагировал. Братья в ссоре. Братки не разобрались в понятиях. Братаны не сложили разрушенный пасьянс.

В 2016 г. экспорт товаров из Беларуси в Россию составил $ 10819 млн. Для сравнения в 2013 г., накануне очередного витка интеграции, экспорт составил рекордные $ 16838 млн. Т. е. с 2013 по 2016 гг. экспорт обвалился более чем на $ 6 млрд. или на 35,7%.

В 2016 г. импорт товаров из России составил $ 15295 млн. Для сравнения, в рекордном по данному показателю 2012 г. он составил $ 27551 млн., на $ 12,3 млрд. меньше. Падение импорта в 2016 г. по сравнению с 2012 г. составило 44,5%.

Вот такая странная получается интеграционная загогулина. Обещали свободу перемещения товаров, услуг, денег и рабочей силы. Получили свободу внедрения новых торговых барьеров, контрабанды, неплатежей и генерации взаимных упрёков.

В 2010 г. доля нефти, нефтепродуктов и газа в импорте Беларуси из России составила 56,5%, в 2012г. – 60,6%, в 2015г. – 51,6%, в 2016г. - 46%. Это значит, что динамика торговли между Беларусью и Россией была и остаётся под сильнейшим влиянием углеводородных энергоресурсов. Вот и вся горькая правда интеграции Беларуси и России по олигархической, номенклатурной матрице.

Праздник явно не удался. Да и не стал он праздником. Ни народным, ни предпринимательским, ни культурным. Власти обмениваются опытом махания дубинками на улицах против мирных граждан. Власти соревнуются в промывании мозгов своим гражданам в отношении «фашистской» Украины, «кровавого» империализма Америки и Гей-ропы. ТВ-зомбоящик – самый востребованный инструмент интеграции. Его любят пропагандисты, иждивенцы бюджета и силовики. Примерно так было в загнивающем Советском Союзе, который развалился под грузом жадности, некомпетентности и откровенной глупости партхозноменклатуры.

Так не дружат. Так добрыми соседями не становятся. Так не создают культуру мира, честности и взаимного уважения. Поэтому 2 апреля 99% белорусов и россиян считают скорее днём похмелья после Дня дурака, чем датой единения народов».

 
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