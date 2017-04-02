В Минске задержали христианских проповедников из Украины

Задержание произошло 22 марта. Известно об этом стало в воскресенье от политолога Алеся Логвинца, освободившегося из изолятора на Окрестина.

Как пишет в Фейсбуке Сергей Луканин, христианские проповедники из Украины Ашот Саркисян, Леонид Номерчук и Владислав Ермолов (Церковь «Благая Весть») собирались провести в Минске библейские семинары с участием южно-корейского проповедника.

Проповедников задержали и осудили на 15 суток по обвинению якобы за то, что ругались матом. Граждане Украины находятся в изоляторе на Окрестина. С ними в одной камере сидел Алесь Логвинец. Украинцы должны выйти 5 апреля в 9.30 утра.

Сообщается, что проповедники направили письмо в посольство Украины в Беларуси, но никакой реакции не последовало. Они не уверены, что письмо ушло с Окрестина.