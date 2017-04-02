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Общество
02.04.2017
Алена Антонова
Самые красивые лица Беларуси

Просматривая фотографии с акций, прошедших в Беларуси в последние недели, невольно обращаешь внимание, сколько красивых лиц среди тех, кто выходил на улицы страны.

Актриса Свободного театра Яна Русакевич во время акции на Дне Воли получила дубинкой по голове. У девушки сотрясение мозга и, возможно, перелом кости черепа. Фота BroadwayWorld.com

Елена Луцкович улыбалась, когда ее 25 марта несли на руках силовики

«В автозаке у меня потребовали снять флаг, мол, если не снимете, мы все равно заберем и порвем, - рассказала журналистам Елена. - Я отказалась, и никто не побил, никто не порвал».

Журналист телеканала «Белсат» Александр Борозенко отбывает 15 суток ареста и голодает в знак протеста с незаконным преследованием. Судья Татьяна Мотыль признала журналиста виновным в том, что он ругался и размахивал руками, несмотря на то, что журналист представил видеодоказательство своей невиновности.

Нина Багинская возле здания КГБ в Минске 31 марта на акции солидарности с подозреваемыми по делу «боевиков»

Журналист из Слуцка Сяржук Кийко был задержан в Минске 25 марта.  Обстоятельства, при которых его задержали, описала kurjer.info сестра журналиста Яна: «Они шли втроём и разговаривали на белорусском языке. Подошли ОМОНовцы и спросили их документы. Потом молча скрутили и погрузили в свою машину. В этот день состоялся суд». Сяржук получил 12 суток по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

В День Воли Любовь Дединкина с подругой сделала селфи на фоне щитов ОМОНа.

В интервью Еврорадио Любовь рассказала, что 25 марта для нее настоящий национальный праздник, который не должен быть забыт и который нужно праздновать всем народом на улицах Беларуси.

Марина Носенко получило 12 суток за участие в «марше нетунеядцев». В интервью Радыё Свабода девушка рассказала, что на Окрестина ее раздевали догола.

Гомельскую журналистку Ларису Щирякову задерживали по дороге на акцию в Мозырь и предъявляли ей «ориентировку» на подозрение в краже.

19-летняя студентка Елена, задержанная 25 марта в Минске: «Шла я спокойно, зная, что ничего плохого не совершила ни против людей, ни против страны»

 
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