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02.04.2017
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9 потрясающих фото, победивших в конкурсе LensCulture

Жюри подвело итоги ежегодного конкурса, организованного журналом LensCulture.

Ешиа Эванс во время акции протеста в защиту прав чернокожего населения США. Фото: Джонатан Бахман. Первое место в категории «Одна фотография»

Лучшей серией стал проект российского фотографа Елены Аносовой Out-of-the-Way, в котором автор исследует родину своих предков в Сибири — этот же проект ранее оказался в списке победителей конкурса World Press Photo. Также в число призеров в этой категории вошли Арег Балаян из Армении — жюри отметило его серию о нагорнокарабахском конфликте — и французский фотограф Антуан Брюй.

 «Последнее десятилетие». Фото: Сьюзен Окин. Второе место в категории «Одна фотография»

Фото: Сандра Мел. Третье место в категории «Одна фотография»

Победители в номинации «Одна фотография» — Джонатан Бахман за снимок участницы протестов в защиту прав темнокожего населения США, американка Сьюзен Окин за портрет пожилого мужчины под названием «Последнее десятилетие» и французский фотограф Сандра Мел — призовое место ей принесло фото 11-летней девочки из города Монпелье.

Работы еще восьми участников были отмечены специальным упоминанием жюри. Среди них — канадский фотограф Виктория Сорочински, снявшая проект об украинском селе. Со всеми фотографиями — победителями и финалистами конкурса можно ознакомиться на сайте журнала LensCulture.

Снимок из серии Out-of-the-Way. Фото: Елена Аносова. Первое место в категории «Серии»

Снимок из серии MOB (Military Mobilization). Фото: Арег Балаян. Второе место в категории «Серии»

Снимок из серии Outback Mythologies: The White Man's Hole. Фото: Антуан Брюй. Третье место в категории «Серии»

Фото: Тадас Казакевичус. Специальное упоминание жюри

Фото: Матис Зордан. Специальное упоминание жюри

Фото: Виктория Сорочински. Специальное упоминание жюри

 
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