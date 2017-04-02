Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Алесь Логвинец вышел на свободу
Некляев с детьми Дашкевича написал письмо в тюрьму
Шумчанка: «Сыстэма сілавікоў, пачынаючы ад шэраговага міліцыянта да начальніка турмы, працуе бездакорна»
Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию по литературе
Как провести классный ивент и не рассориться с чиновниками
Кто открыл сезон охоты на протесты против коррупции в России
Бывший советник Трампа подтвердил получение гонорара от Russia Today
Политолог, предсказавший развал СССР, прогнозирует конец Евразийского союза
Как Россия содержит белорусскую экономику
МТС опубликовал шуточный ролик о запуске голубиной почты
Airbnb против гостиниц
Умер поэт Евгений Евтушенко
Депутат Марзалюк избежал административной ответственности
Как НТВ кастрировало протест лауреатов «Ники»
Из СИЗО выпустили молодофронтовцев, задержанных по «делу боевиков»
«Они успевают и там, и тут, а мы не знаем себе равных только в бряцании оружием»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?
Что произошло через 10 минут после входа журналистов в разгромленный офис «Белсата»
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
«Фарш из пресловутых мух и котлет уже дурно пахнет»
Как Лукашенко и Путин поздравили друг друга по случаю праздника 1 апреля
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Откуда у человека со скромной зарплатой белорусского президента такая коллекция редких вин?»
Три примера, как чиновники выдают проваленные задачи за радостные новости
Какие решения выносят «незапрограммированные» судьи
Охранник на Окрестина: «Вы, бесцельно шатающиеся, отойдите подальше...»
Журналисты нашли ОМОНовца, который вел отважную белоруску в автозак
4 цитаты Лукашенко во вторник, которые не стыкуются с делами
Цифра дня. Сколько налогов платят белорусы, покупая продукты, сигареты и бензин
Студентка с фото объяснила, почему при задержании спокойно шла в автозак
«Зато теперь их фамилии на слуху». 7 фото о чести и позоре во время массовых судов
Девушка с улыбкой на руках у ОМОНа: Не понимаю, зачем они меня несли
Золотые слова Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Три минских стены «замироточили» Шуневичем и его коллегами
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Минск-Москва. Невеселые картинки
Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея
Клаусон, но не Санта!
Улыбающийся омоновец
Общество
02.04.2017
Салiдарнасць
Алесь Логвинец вышел на свободу

Известный политолог был наказан 10-ю сутками ареста.

Фото из Фейсбука Сержука Бахуна

Алеся Логвинца задержали 23 марта в Минске вместе со старшим сыном Антосем. Во время задержания политологу сломали нос, он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сотрудник ОМОН Александр Ковальчук заявил в суде, что Логвинец сам сломал себе нос

В суде свидетель из ОМОНа Александр Ковальчук заявил, что Логвинец привлек его внимание нецензурной бранью. По словам милиционера, задержанный сам нанес себе травмы, ударившись несколько раз об автомобиль. 

Судья Виктор Казак вынес решение: 10 суток. Он покинул зал под скандирование «ганьба!».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Откуда у человека со скромной зарплатой белорусского президента такая коллекция редких вин?»
Три примера, как чиновники выдают проваленные задачи за радостные новости
«Человек бьет тебя в лицо, а ты видишь радость в его глазах»
«Фарш из пресловутых мух и котлет уже дурно пахнет»
На пикете у КГБ задержали людей: «Кали ласка, проходите, присаживайтесь»
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY