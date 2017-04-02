Алесь Логвинец вышел на свободу

Известный политолог был наказан 10-ю сутками ареста.

Фото из Фейсбука Сержука Бахуна

Алеся Логвинца задержали 23 марта в Минске вместе со старшим сыном Антосем. Во время задержания политологу сломали нос, он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сотрудник ОМОН Александр Ковальчук заявил в суде, что Логвинец сам сломал себе нос

В суде свидетель из ОМОНа Александр Ковальчук заявил, что Логвинец привлек его внимание нецензурной бранью. По словам милиционера, задержанный сам нанес себе травмы, ударившись несколько раз об автомобиль.

Судья Виктор Казак вынес решение: 10 суток. Он покинул зал под скандирование «ганьба!».