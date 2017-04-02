Сравним: Как выглядят Минск и Москва перед акциями протеста

В Москве утром 2 апреля полиция приготовилась к несогласованной акции. В центре города стоят автозаки и ограждения. «Салідарнасць» вспомнила, как выглядел Минск утром 25 и 26 марта.
Полиция установила металлические ограждения в центре Москвы. Фото Евгений Фельдман для «Медузы»
Как сообщает Медуза, к Манежной и Красной площадям стянуты бойцы ОМОНа и Росгвардии, на улицах стоят автозаки, появились патрули полицейских с собаками.
Такие меры приняты в ответ на слухи о подготовке несогласованной протестной акции.
Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»
Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»
Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»
В Минске 25 марта в одном из переулков Якуба Коласа проводился утренний инструктаж силовиков.
У Академии наук в Минске стояли автозаки.
Фото из Фейсбука Татьяны Ревяко
Фото со страницы Змитра Лукашука в Фейсбуке
Возле ЦУМА в районе площади Якуба Коласа стояли водометы
Эти автомобили оборудованы брандспойтами и ковшами и могут таранить баррикады
Утром 26 марта автозаки были расставлены по всему периметру Октябрьской площади, за Дворцом республики и в районе Купаловского театра.
Фото Вадим Замировский, TUT.BY
Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея