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Общество
02.04.2017
Салiдарнасць
Сравним: Как выглядят Минск и Москва перед акциями протеста

В Москве утром 2 апреля полиция приготовилась к несогласованной акции. В центре города стоят автозаки и ограждения. «Салідарнасць» вспомнила, как выглядел Минск утром 25 и 26 марта.

Полиция установила металлические ограждения в центре Москвы. Фото Евгений Фельдман для «Медузы»

Как сообщает Медуза, к Манежной и Красной площадям стянуты бойцы ОМОНа и Росгвардии, на улицах стоят автозаки, появились патрули полицейских с собаками.

Такие меры приняты в ответ на слухи о подготовке несогласованной протестной акции.

Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

В Минске 25 марта в одном из переулков Якуба Коласа проводился утренний инструктаж силовиков.

У Академии наук в Минске стояли автозаки.

Фото из Фейсбука Татьяны Ревяко

Фото со страницы Змитра Лукашука в Фейсбуке

Возле ЦУМА в районе площади Якуба Коласа стояли водометы

Эти автомобили оборудованы брандспойтами и ковшами и могут таранить баррикады

Утром 26 марта автозаки были расставлены по всему периметру Октябрьской площади, за Дворцом республики и в районе Купаловского театра.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея

 
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