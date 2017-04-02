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Как провести классный ивент и не рассориться с чиновниками

Чтобы решить проблемы своего города, деревни или района общественникам рано или поздно приходится протаптывать дорожку к местной власти.

Обычно лидеры местных сообществ осознают это, когда нужно организовать массовое мероприятие. С чем пойти на согласование в исполком и что оставить дома — лайфхаками поделились специалисты фонда «Интеракция» Светлана Поддубная и Антон Родненков.

Светлана Поддубная и Антон Родненков на «Сакавіцкіх сустрэчах». Фото: Офис европейской экспертизы и коммуникации

– При организации важно всегда помнить, что наша цель как общественников – вовлечь в свои активности и продвинуть свои ценности, – говорит Антон Родненков. – Если описать план мероприятия только «под чиновников», то есть большая вероятность, что оно не будет интересно простым людям.

Но и при работе с местными жителями про социальную значимость забывать не стоит. Хоть мероприятие и рассчитано на широкую публику, количество любой ценой — не лучший вариант.

– Понятно, что собрать публику можно на рок-концерт с бесплатным пивом, но будет ли от этого польза для общества? – задает закономерный вопрос Антон Родненков.

Лайфхак №1 – найти себя в планах

В каждом районе есть план городских мероприятий, который, как правило, составляется накануне года в декабре. Попробуйте найти эти документы на официальных сайтах и «вписать» в них свои ивенты. Так вы не только увеличиваете свои шансы на положительный ответ от местных властей, но и можете претендовать на партнерство с ними.

Лайфхак №2 – использовать «бывших» и известных

Часто организаторы мероприятий забывают, что среди известных людей вполне могут оказаться люди, которые разделяют ваши ценности. Телеведущие, спортсмены, музыканты могут не только поддержать мероприятие с точки зрения пиара, но и помочь договориться с местными властями, особенно если сейчас эти люди сами занимаются политикой.

В качестве примера специалисты «Интеракции» приводят олимпийского призера по метанию молота Вадима Девятовского, который сейчас является депутатом.

Лайфхак №3 – музыкальные коллективы

Ищите начинающих. Выигрышный вариант – пригласить на свое мероприятие молодые музыкальные коллективы, которые готовы работать на волонтерских началах.

– Чем больше таких музыкальных групп, тем лучше,  – убеждена Светлана Поддубная. – Это сразу придает больше привлекательности афишам и обеспечивает более насыщенную программу. К тому же музыкальные коллективы могут рассказать своим поклонникам о  мероприятии через социальные сети, и вы получите дополнительных гостей.

Лайфхак №4 – партнерство с опытными

Начинающей организации или инициативе желательно найти партнеров в своей местности, которые уже имеют опыт прохождения всех кругов согласования у местной власти.

 – Чиновники, как правило, более осторожно относятся к инициативам, о которых слышат впервые, – разъясняет Антон Родненков.

Лайфхак №5 – язык

Постарайтесь не использовать в названиях мероприятий специальную лексику или иностранные слова. Например, название детского образовательного фестиваля GlobalVillage – не лучший вариант, считают эксперты. Не все жители, как и не все городские управленцы, хорошо знают иностранные языки. Название должно быть понятно аудитории и привлекать ее. Хороший пример адаптации международного события – акция «Зробім», которая в оригинале звучит как «Let’sDoIt».

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