Кто открыл сезон охоты на протесты против коррупции в России

Что грозит задержанным протестующим и стоит ли ждать повторения «Болотного сценария»? Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее Время. Итоги с Юлией Савченко».

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