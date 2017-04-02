Политолог, предсказавший развал СССР, прогнозирует конец Евразийского союза

Евразийский экономический союз не просуществует и 10 лет, поскольку его лидеры изменят свое мировоззрение, а Россия в конце концов признает тот факт, что она является европейским государством.

Такой прогноз дал известный советолог Збигнев Бжезинский в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Патриарх американской политологии, геостратег и «великий провокатор», бывший советник по национальной безопасности в администрации президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский предрек конец Евразийского экономического союза.

«Я сомневаюсь, что Евразийский экономический союз просуществует 10–20 лет, особенно если в процессе его существования лидерский состав изменит свое мировоззрение», — заявил в интервью «Газете.Ru» политолог.

По его словам, Евразийский союз вообще «станет ненужным при прогрессе в нормализации отношений России с западной частью Европы и признанием Россией того факта, что она в конечном счете является европейским, а не евразийским государством».

Список желающих стал длиннее

С подобными вердиктами о судьбе сначала Таможенного, а теперь и Евразийского союза Бжезинский выступает не впервые. О том, что страны СНГ вряд ли захотят присоединиться к Евразийскому союзу, Бжезинский заявлял еще в декабре 2012 года, выступая в конгрессе США.

«Кто захочет присоединиться к Евразийскому союзу? Я не думаю, что список будет длинным», — прогнозировал политолог.

Возможный кандидат — Грузия, но союз с Россией «может стоить ей дружбы с США в связи с важностью нефтепровода Баку — Джейхан».

Еще меньше, отмечал тогда Бжезинский, мотивированы на присоединение к «новому СССР» страны Средней Азии. «Казахстан с Назарбаевым во главе? Очень сомнительно. Он и так очень хорошо маневрирует между Россией и Китаем и всем остальным миром. Каримов и Узбекистан? Еще меньше шансов — Узбекистан очень тверд в вопросах государственной независимости», — прогнозировал Бжезинский в 2012 году.

Что сбылось? Грузия не стала членом ЕАЭС, и эта тема для нее закрыта. Но к Евразийскому союзу за эти четыре года присоединились Армения и Кыргызстан.

Молдова — на распутье. 30 марта премьер-министр Молдовы Павел Филип после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что парламент не станет ратифицировать соглашение между Кишиневом и Москвой о вхождении Молдовы в ЕАЭС даже на правах наблюдателя. В середине марта президент Молдовы Игорь Додон сказал, что соответствующее подписание состоится 3 апреля.

Ностальгия по советской империи

Евровыбор Украины стал ударом по перспективам Евразийского союза, не говоря уже о последствиях этого выбора как для самой Украины, так и для России. И об этом тоже предупреждал Бжезинский. Еще в 2011 году.

В одном из интервью тех лет политолог высказывался в том духе, что Евразийский союз — это ностальгия, которая не имеет связи с реальностью и любые усилия создать «новую Российскую империю будут встречать сопротивление».

«Свершившимся фактом» уже тогда он предлагал считать то, что ни казахи, ни украинцы, ни белорусы не хотят снова стать частью возрождающейся империи. Бывшие советские республики и в первую очередь национальные элиты будут сопротивляться новому образованию под властью одного лидера. Жестче всего это предсказание сбылось на Украине.

Для России эксперт тоже не прогнозирует ничего хорошего. Вот как звучит послание Бжезинского из 2011 года для России: «Такое сопротивление будет и дальше вредить способности России стать современным, успешным, демократическим и впоследствии даже европейским государством». Россия — часть Европы, Бжезинский считает до сих пор. И проводит мысль о том, что охлаждение взаимоотношений с Европой не пойдет на пользу России, вплоть до развала страны.

Суверенитет как икона

Развал СССР Бжезинский предсказал за пару лет до случившегося факта, в 1989-м. В 1991 году в Беловежской пуще было подписано соглашение о прекращении существования Союза ССР как «субъекта международного права».

Кто знает, что случится через два года на евразийском пространстве? Никто. Но классиков уровня Бжезинского хочется читать внимательнее. Вот Бжезинский отвечает нам: «лидерский состав изменит свое мировоззрение». Эта мысль кажется абсурдной. Нурсултан Назарбаев, глава Казахстана, в 1994 году выступил с лекцией в МГУ и предложил создать Евразийский союз государств.

Об этом в интервью «Газете.Ru» напоминала Татьяна Валовая, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. То есть Назарбаев — основоположник Евразийского союза, именно он предложил возродить новое интеграционное объединение на обломках постсоветского пространства. И, казалось бы, с чего это ему менять мировоззрение?

Но Назарбаева беспокоит потеря части суверенитета Казахстана как члена ЕАЭС. От участия в Таможенном союзе Астана имеет больше минусов, чем плюсов, негодовал Назарбаев еще в относительно благополучном 2013 году. Сохраняются трудности для продвижения казахстанских продовольственных товаров, в частности мяса и мясопродуктов, на рынок России, отсутствует свободный доступ на российский рынок электроэнергии, ограничены возможности для транзита электроэнергии, перечислял президент Казахстана.

Дополнительный повод для сомнений в необходимости Евразийского союза привнес и Китай.

«Китай больше инвестирует в Казахстан, чем в Россию», — замечает Алексей Портанский, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. И в этом смысле Россия и Казахстан — вовсе не партнеры, а прямые конкуренты.

Идейно близкий лидер Беларуси Александр Лукашенко тоже демонстрирует смену если не мировоззрения, то настроения.

До введения антироссийских санкций он говорил: «Я дружбой с русскими не торгую». А теперь смотрит на Запад и устраивает торг по поводу цены на российский газ. Россия, подсчитал белорусский лидер, должна $ 15 млрд. Отказался подписывать единый таможенный кодекc, ценит больше независимость, чем кодекс.

«Свобода и независимость — это очень рентабельно, — сказал Лукашенко. — Это не оценивается никакими деньгами и числами».

Это слова того самого батьки Лукашенко, который в 2013 году говорил, что не стоит опасаться передачи дополнительных полномочий в Таможенном союзе на наднациональный уровень.

«Суверенитет — не икона. Все имеет свою цену. И если мы хотим жить лучше, то надо чем-то поступиться, жертвовать. Главное — это благополучие людей».

Видимо, благополучие белорусов перестало быть для Лукашенко делом всей жизни.

Разворот от Китая

На этом фоне не таким уж и невероятным кажется комментарий Бжезинского, когда он прогнозирует «прогресс в нормализации отношений» России и Европы. И дело не только в нарастающем раздрае внутри чинного евразийского семейства.

После референдума в Крыму в 2014 году и введения ответных санкций Запада против России Кремль, как известно, объявил о развороте своей политики на восток. Но не прошло и года, как сначала российский бизнес, а затем и правящая элита в России пришли к выводу, что Китай не заменит Европу и что проект «Шелковый путь» нужен Китаю, чтобы потеснить Россию на рынках Европы.

«Китайцы — очень тяжелые переговорщики», — сокрушался один из высокопоставленных правительственных чиновников. Ни дешевых кредитов, как в Европе и США, ни роста российского экспорта (не считая сырьевого), громко разрекламированный «разворот на Восток» не дал.

Есть диаметрально противоположная точка зрения, изложенная в статьях и интервью советника президента и академика РАН Сергея Глазьева, в том числе и для «Газеты.Ru». Глазьев видит будущее России в укреплении связей России с Китаем в пику США и предлагает Кремлю активнее заимствовать алгоритмы китайского госуправления. В противном случае, уверен Глазьев, Россия будет вытеснена на обочину Евросоюза. Или еще похуже того: станет набором разрозненных анклавов.

Бжезинский, наоборот, советует России рассматривать Китай в качестве опасного конкурента.

«Стратегическое проникновение Китая в Среднюю Азию с целью получения прямого торгового доступа к Европе уже приводит к существенному ослаблению экономического господства России в восточной части бывшего Советского Союза» — таково мнение Бжезинского, изложенное в статье для Huffington Post.

С этим заявлением можно спорить и говорить, что Бжезинский — русофоб. Возможно, так и есть. Но кто возьмется отказать Бжезинскому в прозорливости?