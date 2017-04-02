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Экономика
02.04.2017
РБК
Как Россия содержит белорусскую экономику

Россия и Беларусь подошли к очередной годовщине их Союза в условиях кризиса двусторонних отношений. РБК оценил, во сколько России обходится поддержка «особых отношений» с Минском.

2 апреля исполняется 20 лет Союзу России и Беларуси, но «братские» государства встречают круглую дату в низшей точке своих отношений по меньшей мере за последние шесть-семь лет. Белорусско-российские отношения переживают «полномасштабный комплексный кризис, который включает как разногласия по конкретным вопросам экономического содержания, так и противоречия по фундаментальным вопросам стратегического и военно-политического характера», считает минский Центр стратегических и внешнеполитических исследований.

Незадолго до юбилея Союза, в феврале, президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что Россия «пинает в хвост и в гриву» договоренности между двумя странами, в том числе в вопросе цены на российский газ. Одна из причин такого поведения Москвы, по мнению Лукашенко, — определенные силы в российском истеблишменте, но только не президент Владимир Путин, которого Лукашенко 28 марта назвал «родным братом» (3 апреля они встретятся в Санкт-Петербурге).

$ 100 млрд за 11 лет

Кремль в тот же день, когда Лукашенко на своей большой пресс-конференции 15 минут подряд ругал российские власти, ответил цифрами, из которых следует, что «российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Беларуси». В качестве примера пресс-служба Кремля привела выделение Минску свыше $ 6 млрд кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки нефти в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т. «Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $ 22,3 млрд. Все это является ничем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства», — говорилось в заявлении.

Каковы реальные масштабы экономической зависимости Беларуси от России?

«Если вы посмотрите цифры, которые представляет МВФ, то вы увидите впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики», — дал наводку Путин в конце февраля на пресс-конференции в Бишкеке.

Действительно, МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $ 100 млрд только за период 2005—2015 годов, или около $ 9 млрд в год (см. инфографику).

В разные годы объем «общей чистой поддержки» от России варьировался от 11 до 27% белорусского ВВП, следует из данных МВФ, предоставленных РБК. Но видно, что в последние годы российская помощь белорусской экономике сокращается, и это может отчасти объяснять последнее недовольство Лукашенко.

МВФ считает общую поддержку как сумму двух компонент — скрытые субсидии за счет скидок на российские энергоносители и чистая финансовая поддержка. Получается наиболее широкая оценка, поскольку в составе финансовой поддержки МВФ учитывает не только межгосударственные кредиты, но и баланс взаимных прямых инвестиций, а также кредиты для Минска по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, бывший антикризисный фонд ЕврАзЭС), ресурсы которого на 88% сформированы российскими взносами (на конец 2015 года Минск был должен фонду $ 1,94 млрд, а в 2016 году занял там еще $ 800 млн).

Госпомощь

Такой подход может быть не совсем честен, если требуется оценить именно государственную финансовую помощь, говорит аналитик АКРА Дмитрий Куликов, — среди прямых иностранных инвестиций есть частные, они могут приносить реальный доход, когда в Россию возвращаются дивиденды или проценты. По его мнению, разумно было бы взять для расчета задолженность Беларуси по госкредитам (включая кредиты российских госбанков белорусскому правительству) и сумму накопленных субсидий по нефтегазовым поставкам, а прямые инвестиции не учитывать.

Задолженность Беларуси по межправительственным кредитам от России на конец 2015 года составляла $ 6,02 млрд, следует из Платежного баланса Союзного государства, доступного на сайте Банка России (обзора за 2016 год еще нет).

Минфин России отказался раскрыть РБК текущую задолженность белорусского правительства, а Минфин Беларуси не ответил на запрос РБК.

В последний раз о межправительственном займе публично сообщалось в июле 2015 года, когда Минск получил российский кредит на $ 760 млн. Как следует из платежного баланса Беларуси с Россией за 2016 год (доступен на сайте белорусского Нацбанка), в прошлом году чистые заимствования белорусского правительства в России составили $ 250 млн, но это могли быть займы у российских госбанков. Их помощь — большой канал российских вливаний в белорусскую экономику.

В 2012 году Внешэкономбанк договорился предоставить Беларуси до $ 10 млрд под строительство Белорусской АЭС по межправительственному соглашению, но пока выделен только первый транш в размере $ 500 млн (в мае 2014 года), а выбрано из него только $ 248 млн, говорил в декабре глава ВЭБа Сергей Горьков.

Сбербанк кредитовал государственный «Беларуськалий» — на $ 900 млн в 2011 году и на $ 550 млн в 2015-м. В целом по состоянию на 1 октября российские банки держали в Белоруссии активы на $ 4,9 млрд (за вычетом их обязательств там — $ 3,7 млрд). ВЭБ, Сбербанк и Газпромбанк не ответили на запросы РБК, а ВТБ сообщил, что портфель кредитов его белорусской «дочки» местным предприятиям с госучастием составляет в пересчете с белорусских рублей около $ 75 млн.

Сколько теряет Россия?

До 90% экономической поддержки Беларуси со стороны России в понимании МВФ приходится на скрытые субсидии по поставкам газа, нефти и нефтепродуктов.

Заведующий сектором Института энергетики и финансов Сергей Агибалов оценивает, что общий объем российского субсидирования Беларуси льготными поставками энергоносителей с начала 2000-х составил почти $ 100 млрд, или свыше 200% белорусского ВВП за 2016 год. Субсидии по газу в 2001—2016 годах составили $ 49,4 млрд, по нефти — $ 46,9 млрд, следует из расчетов Агибалова для РБК. И в отличие от кредитов, которые возвращаются с процентами, нефтегазовые льготы для Беларуси — это безвозвратные косвенные потери российского бюджета.

«Это для нас не выброшенные деньги — это просчитанные шаги в расчете на будущий результат», — уверял Владимир Путин в конце февраля.

«Все годы независимости Беларусь получала газ от России на исключительно выгодных условиях — в отдельные годы она покупала газ в разы дешевле, чем все соседние европейские страны», — отмечает Агибалов.

Газовую льготу он рассчитывает как разницу в цене импорта с Германией (это сопоставимый крупный потребитель, цена российского газа на границе с Германией публикуется в открытых источниках, и ее можно считать рыночной конкурентоспособной ценой, объясняет он).

Россия поставляет Беларуси сырую нефть беспошлинно, а перерабатываемые нефтепродукты поставляются Беларусью за границу с взиманием пошлины и зачислением ее в белорусский бюджет. Субсидирование со стороны России в последнее время сократилось из-за особенностей экспортной пошлины.

Снижение мировых цен на нефть приводит к меньшему снижению цен на импорт сырой нефти, которую Беларусь ввозит из России, по сравнению со снижением цен на нефтепродукты, которые Беларусь экспортирует, — это следствие налогового маневра в российской нефтяной отрасли, объясняет Евразийский банк развития.

«При высоких ценах на нефть Беларусь покупала ее в два раза дешевле рыночной цены, а сейчас — на 25% дешевле, — констатирует директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. — Россия зависит от нефти и газа, а Беларусь точно так же зависит от российской нефтегазовой конъюнктуры. Если она ухудшается, то обостряются проблемы».

 
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