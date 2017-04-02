Как из бардака сделали выставку

Джастин Куссон устал убираться за своим соседом по квартире. Вместо того чтобы продолжать постоянно напоминать ему о необходимости убирать за собой, он создал «Пассивно-агрессивную художественную галерею» (Passive-Aggressive Art Gallery).

Покрытая сметаной ложка, оставленная в раковине перед тем, как уехать из города на четыре дня», комбинация материалов (металл, фаянс, сметана, грязь), 2017 год. 3400 долларов — продано». Источник: So Bad So Good

Галерея полностью посвящена предметам, которые он находит «заброшенными» в своей квартире. Вот что сам Куссон говорит о проекте:

«Основанная на моем доме в Голливуде, штат Калифорния, моя пассивно-агрессивная художественная галерея, в центре которой — игнорирование элементарной ответственности и уважения к окружающим в местах общего пользования, процветает, несмотря на то, что некоторых критиков не заботит мое акцентирование найденных объектов».

«Нож для сыра», комбинация материалов, 2017 год. 500 долларов — продано»

Заработал ли Куссон что-либо на своей арт-галерее с инсталляциями от соседа, пока неизвестно, но есть надежда, что парни смогут себе позволить оплачивать труд одной или двух горничных. Джастин даже создал отдельный сайт, где представил все свои экспонаты.

«Нож, оставленный на столе на огромном отдалении от подставки для ножей и использованный лишь для того, чтобы снять пломбу с упаковки мороженого, которая тоже была оставлена на столе, что создало впечатляющую картину, став последним, что я увидел перед тем, как с чувством благодарности уехал из города на две недели», комбинация материалов, 2017 год, 600 долларов».

«Обувь в обувнице (почти)», комбинация материалов, 2017 год, 650 долларов — продано».

«Выбирай оружие (или Полуночный перекус)», комбинация материалов, 2017 год, 53 000 долларов».

«Коробки, оставленные на диване, потому что как это вообще — разорвать их и отправить на переработку или не оставить их на диване», комбинация материалов, 2017 год, 6000 долларов — продано».

«Важно отметить, что всякое первоклассное искусство растет в цене со временем, как случилось с «Забытым молоком, оставленным активно тухнуть в холодильнике многим после истечения срока годности, комбинация материалов (пластик и продукты животного происхождения)», невероятно ценным и ярким экспонатом…»

«…внезапная кража которого остается загадкой для органов охраны правопорядка».