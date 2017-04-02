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Экономика
02.04.2017
Константин Похольчик
Заживем! Каким видят ближайшее будущее страны государственные экономисты

Недавно в руки попала прелюбопытнейшая книга, которая рассказывает о сказочной стране, в которой нам совсем скоро предстоит жить.

Издали ее в 2015 году Национальная академия наук и Институт экономики. Называется она «Научный прогноз экономического развития Республики Беларусь до 2030 года».

В книге с различными оговорками, а также при условиях «оптимизации» и проведении «мягких» реформ, рисуется счастливое будущее Беларуси. Больше всего обрадовали следующие прогнозы.

Нам, видимо, предстоит потеснить в рейтинге такие страны, как Саудовская Аравия, Австрия и Франция. 

Сегодня уровень наумкоемкости белорусского ВВП составляет меньше 1%.

В общем, по мнению государственных экономистов, все мы разбогатеем. Нужно только еще немножко потерпеть.

 
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