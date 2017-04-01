Airbnb против гостиниц

Много лет подряд я отдыхаю с семьей на море — в Испании. И каждый раз для найма жилья пользуюсь различными сервисами онлайн бронирований, в том числе популярным порталом — airbnb.

Я давно сделал вывод: найм жилья — и никакого сервиса! И смирился с тем, что многое из обещанного на сайте или хозяином квартиры зачастую оказывается преувеличением. Или даже неправдой.

Самыми частыми сюрпризами оказывались — отсутствие или плохое качество вай-фай, требование дополнительной платы за постельное белье и полотенца, неисправности сантехники или света. А жаловаться при этом — некому.

Пару лет назад на Майорке мы испытали настоящий шок, когда вместо обещанной на сайте просторной, чистой и хорошо оборудованной квартиры оказались в огромном обшарпанном грязном жилище. В нем, видимо, ранее располагался то ли дешевый хостел, то ли видавшее виды общежитие…

Хозяйка объекта жила в Барселоне. И много лет не интересовалась состоянием своей собственности. Дама сдавала квартиру через агенство недвижимости. А позже отказалась от услуг посредника и перешла на airbnb.

…Краткосрочный найм жилья — квартир, домов и вилл — существовал всегда. В разное время этот вид средств размещения продвигали туристические компании, агенства недвижимости, различные фирмы, занятые в индустрии путешествий.

С бурным развитием интернета и появлением он-лайн ресурсов бронирования необходимость в посредниках отпала. И их место быстро заняли многочисленные интернет порталы.

Airbnb — один из самых молодых и быстро развивающихся. Этот ресурс серьезно усовершенствовал каналы коммуникаций и продаж, сделал найм жилья более доступным. А расчеты между собственником и потребителем — надежными и безопасными. И превратил найм в модный ныне мировой тренд.

Огромная заслуга портала все же в другом. Ресурс впервые представил миру новую модель потребления — экономику совместного использования. (sharing economy). Идея ее в том, что вместо покупки товара или услуги любой потребитель может через приложение быстро и легко найти владельца. И арендовать у него на нужный срок его собственность.

Airbnb начал свою мировую экспансию с сервиса для путешественников — онлайн аренды квартир, домов и вилл. И активно пошел дальше , продвигая совместное использование бытовой техники, транспорта и многих важных услуг. Ресурс старается уйти от сложившегося стереотипа — агрегатора найма жилья для путешественников. Он становится основным мировым игроком sharing economy.

Угрожает ли краткосрочный найм жилья и его легкая доступность традиционным гостиницам? На мой взгляд — конечно, нет.

Скорее, наоборот.

Краткосрочный найм испытывает активное наступление со стороны местных властей в разных странах, пытающихся ограничить стремительно дорожающую арендную плату в мегаполисах. Действительно, зачем сдавать квартиру на длительный срок, когда существует возможность быстро и легко сдавать ее через онлайн агрегаторы посуточно, извлекая существенно больший доход, чем при длительной аренде?

Власти Берлина и Нью-Йорка уже ввели запреты на краткосрочный найм. А российские законодатели готовятся принять поправки в Жилищный кодекс, разрешающие использовать квартиры для оказания гостиничных услуг и краткосрочного найма только с согласия собственников других квартир в подъезде. Депутаты, по сути, всерьез намерены запретить использование квартир под краткосрочный найм или гостиничные услуги — но руками соседей.

Найм предполагает, прежде всего, использование непосредственно жилой площади — без всяких дополнительных услуг, ставших давно привычными для большинства путешественников. Или очень ограниченный набор опций — и за отдельную оплату. «Метры» здесь — главный «товар».

Гостиница же формирует сложную и дорогую услугу — гостиничную. На базе этой самой площади. Отель собирает под своей крышей множество различных видов деятельности и услуг — круглосуточный сервис по приему и размещению гостей, их безопасности и питанию, уборки и эксплуатации номеров, помещений и территории отеля, транспортному и прочему обслуживанию. А сервисная составляющая в себестоимости номера колеблется от тридцати до пятидесяти процентов от цены номера — в зависимости от класса гостиницы.

В действительности потребитель выбирает не «между» наймом и гостиницей — а скорее «и то, и другое». Но в зависимости от обстоятельств и жизненной ситуации.

Деловые люди, семейные пары, путешествующие без детей, одинокие туристы, приезжающие на короткий срок, всегда выбирают гостиницу. Ведь им важны время и сервис — и не столько «метры». А из огромного количества различных отелей легко выбрать себе подходящий — по бюджету и по любым другим параметрам.

В длительных поездках, на отдыхе с детьми или в большой компании друзей альтернативы просторной квартире, дому или вилле, как правило, нет. И не важно, что нет рядом ресепшн, горничных, охраны и ресторанов. А ключ от входной двери при заезде ночью можно получить только под ближайшей пальмой. «Метры» важнее.

«Сторонники душевых кабинок и ванн разделились примерно поровну»